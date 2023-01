ŠTA STOJI IZA PUTINOVOG LEDENOG DRŽANJA? Burazor: Misterija je na visokom nivou! ZBOG TOGA bi završio u GULAGU u Sibiru!

Marko Burazor jedan od najvećih stručnjaka za neverbalnu komunikaciju gostovao je u jutarnjem programu Redakcija i otkrio šta je sve potrebno jednom svetskom lideru, pored politike i diplomatije, kroz prizmu neverbalne komunikacije.

On je pojasnio zašto je neverbalna komunikacija jedna od presudnih faktora za adekvatan prikaz i pozitivan uticaj na javnost.

Na pitanje voditelja Vladimira Karalejića da li političari zaista toliko pažnje posvećuju gestikulaciji i govoru tela, Burazor je kratko odgovorio:

- Oni uspešni da, oni neuspešni ne - odgovorio je.

Pojasnio je šta uključuje govor tela.

- To su mnogi detalji. Mi na osnovu celokupne slike zaključimo da li nam se neko sviđa više ili manje i utiče na to da li će taj neko biti izabran od strane birača - rekao je on i nastavio:

- Tramp je stalno dizao dva prsta gore i ako su ga oni savetovali da ne upire prstom, ali njegova priroda je bila jača od njega. On se jedino kontrolisao kad je imao sastanak sa Putinom, a sa svima drugima je imao potez da se rukuje, pa privuče sagovornika do sebe, pokazujući time dominaciju - rekao je Burazor.

Opisao je gestikulaciju predsednika ruske federacije Vladimira Putina: smirenost, staloženost i hladnoću, kao proizvod Sovjetskog saveza.

- To je sovjetsko lice, gde su oni manje ispoljavali emocije. Ako ispoljavate emocije i završite u gulagu u Sibiru, takvo je vreme bilo. Ipak je on potpukovnik, bio je u KGB-u, priča više jezika, ima crni pojas u džudou o njemu se stvorila slika jednog dominantnog čoveka i što je najbitnije ne pojavljuje se često u medijima, tako da je ta mistika na visokom nivou - kazao je Burazor.

Voditelj Karalejić je upitao sagovornika za stručno mišljenje o ponašanju predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog tokom posete američkom kongresu.

- To je poruka: Ja dolazim sa ratišta. On je došao da prikupi sredstva za Ukrajinu u ratnom odelu. On je na početku bio katastrofa, ono je bilo tuga gledati, jer je sve bilo amaterski, a kasnije je ušao u ulogu i postao je dobar glumac - kazao je Burazor.

