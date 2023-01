TRAMP ĆE OSTATAK ŽIVOTA PROVESTI IZA REŠETAKA: Da bi izbegao kaznu može da se pozove na - NEURAČUNLJIVOST!

Bivši predsednik Amerike Donald Tramp biće optužen i ostatak svog mizantropskog života provešće iza rešetaka, prognozira Džejmi Raskin, demokrata i član Kongresnog odbora za istragu upada na Kapitol hil 6. januara 2021.

A da bi to izbegao, predlaže mu profesor prava s Harvarda Lorens Trajb, u svoju odbranu može samo da se pozove na neuračunljivost.

Jer, podsetio je samouvereno i prilično uverljivo u svojoj božićnoj čestitki, da „pre samo dve godine“, kada je on morao da izađe iz Bele kuće, „nije bilo rata s Rusijom i Ukrajinom, i nikada se ne bi dogodio!“ da je u Beloj kući i ostao i posle izbora 2020. za koje, i dve godine kasnije, ne bez osnova, tvrdi da su bili pokradeni.

Upravo iz tog razloga su 6. januara 2021. u Vašingtonu održane demonstracije Trampovih pristalica koje su okončane njihovim upadom, kao u zamku, na Kapitol hil na kome je zgrada američkog Kongresa. Ta okolnost je i iskorišćena da politički protest momentalno bude proglašen za nasilnu pobunu protiv legalnih organa vlasti.

A prošle nedelje je i kongresni Istražni komitet, pod kontrolom demokrata, svoj 18-mesečni rad na ispitivanju šestojanuarske pobune okončao zaključkom koji je bio predvidljiv u meri svog raskošnog potencijala da ionako zapaljivu političku situaciju u Americi učini još, takoreći, eksplozivnijom.

Uostalom, pre nekoliko meseci, povodom još jedne među tužbama koje prete Trampu, to je i prorekao republikanski senator iz Južne Karoline Lindzi Grejem: „Ako Tramp bude krivično gonjen, bukvalno će biti nereda na ulicama. Većina republikanaca — uključujući i mene — veruje da, kad je reč o Trampu, zakon ne postoji. Samo žele da ga se dočepaju“.

A senatora Lindzija Grejema niko pritom ne može čak ni da osumnjiči da spada u lojalne Trampove saveznike.

Tek, zaista, kao da su želeli da se potrude da potvrde ova sumnjičenja, kongresni istražitelji preporučili su Ministarstvu pravde i državnom tužiocu Meriku Garlandu da protiv bivšeg predsednika SAD pokrene krivični postupak po četiri tačke optužnice: podsticanje nasilne pobune, opstrukcija Kongresa, zavera da se prevare Sjedinjene Države, i još jedna zavera, doduše benignija, za lažno svedočenje.

Sve u svemu, dovoljno da citirani kongresmen iz Merilenda Džejmi Raskin naglasi da je „veoma ozbiljan” u svom stavu da spomenuti Trampov mizantropski život treba da se okonča iza zatvorskih rešetaka. Te da bi bio „zaista jako iznenađen“ ako državni tužilac Merik Garland ne podigne optužnicu protiv Trampa jer je, kaže, „tako jasno“ da je Tramp pokušao da se „umeša“ i spreči verifikaciju onih izbornih rezultata koje su prethodno utvrdili Si-En-En, „Vašington post“, „Njujork tajms“ i ostali korporativni mediji glavnog toka.

„Mislim da je veoma, veoma važno da ne budu krivično gonjeni samo izvršioci, već i nalogodavci. Nije u redu da stotine izvršilaca pošaljete u zatvor, a da samog nalogodavca oslobodite krivičnog progona“, kaže ovaj kongresmen iz vladajuće američke partije.

Negde na svetu ove bi reči bile prokažene kao nedozvoljeni politički pritisak na samostalno tužilaštvo i nezavisne sudove — uz svu propratnu kritiku autoritarnih režima koji se drznu da tako nešto urade — no, kako god, tužilac, i to specijalni tužilac Džek Smit koga je Merik Garland imenovao za ovaj Trampov slučaj, shvatio je šta treba da radi.

„Trampu zaista treba verovati kad kaže da rata s Rusijom ne bi bilo da je on ostao predsednik Amerike, i prava je nesreća za čitav svet što se to nije dogodilo jer je on želeo da načini raskid sa globalističkom, intervencionističkom spoljnom politikom SAD“, ističe Saša Adamović za Sputnjik.

„Nažalost, bilo je lako predvideti šta je Sistem želeo da postigne Trampovim uklanjanjem iz Bele kuće 2020. I upravo zato i mislim da su spremni da idu do kraja kako bi sprečili njegov povratak na predsedničku funkciju“.

I upravo zato će, zaključuje Saša Adamović, „naredne dve godine pred predsedničke izbore u Americi biti izuzetno zanimljive, što znači i da će ukupna situacija biti i nestabilnija nego što već jeste. A sve će još i zanimljivije postati ako Tramp izbori republikansku predsedničku nominaciju…“

