LIN TREJSI STIŽE U MOSKVU: Prva žena u 80 godina istorije američko-ruskih odnosa staje na crtu Vladimiru Putinu!

Portparol Stejt departmenta Ned Prajs saopštio je da će nova ambasadorka Sjedinjenih Država Lin M.Trejsi početi narednih dana svoje službovanje u Moskvi.

Moskva je inače uprkos zategnutim odnosima, na ivici konflikta zbog vojne podrške Ukrajini i uvedenih sankcija pristala da da agreman novopostavljenoj ambasadorki Lin M. Trejsi.

Da li će kao i svi dosadašnji ambasadori SAD da i ona preda agreman o postavljenju ruskom predsedniku Vladimiru Putinu ostaje da se vidi.

"Najbitnije ambasadorsko mesto za Rusiju, je ono u Vašingtonu, a za Vašington ono u Moskvi. Čak prevazilazi i mesto ambasadora jedne i druge države u Pekingu iz više razloga. Ne samo Hladni rat, nego naprosto u umu jednih i drugih, za Rusiju je samo Amerika bitan faktor, a za Ameriku je Rusija bitan faktor, bitniji čak i od Kine. I toliko je za Sovjetski Savez bilo bitno to mesto da sovjetskog ambasadora Anatolija Dobrinjina nisu menjali cele 24 godine. Ambasador koga je Putin poslao u Vašington, je sadašnji ruski ambasador general iz Ministarstva odbrane general Antonov, koji je završio MGIMO, tamo je završio Fakultet za međunarodne ekonomske odnose i to govori o tome koliko je MGIMO bio prestižan, neponovljiv, jednistven u sovjetsko doba kada je diploma MGIM-a mogla da otvori sva vrata, pa čak i vrata Ministarstva odbrane.

foto: AP/ U.S. State Dept.

U Americi postoje takozvane studije za Rusiju, Evroaziju, jugostočinu i istočnu Evropu zavisi kako koji to univerzitet nazove. Najprestižniji su Harimanov institut u Njujorku kao deo Kolumbija univerziteta i Dejvisov centar na Harvardu. Hariman je bio vrlo bitna figura, bio je u Moskvi ambasador za vreme drugog svetskog rata. Oba važe za rusofilske institute, Harimanov u Njujorku, a Dejvisov je nosio ime po Džozefu Dejvisu, koji je bio admiral i ambasador u Moskvi i koji je Ruzveltu stalno slao negativne izveštaje o Staljinu i koji se hvalio da je on na Harvardu izvor mekane rusofobije.

Kad kažem mekane rusofilije i rusofobije kažem vodite računa da su to akademski krugovi. I odatle su uglavnom odlazili najprestižniji studenti u diplomatiju. U sovjetsko doba ili hladnoratovsko, znanje ruskog je bilo od izvanrednog značaja. Ruski jezik se jako cenio i svako ko je znao ruski njemu je karijera bila zagrantovana, što sad nije tačno. Bivši savetnik za nacionalnu bezbednost i bivši ambasador u Rusiji Mekfol je još sa par ljudi napisao tekst da se ruska kultura uopšte ne ceni, ruski jezik se ne ceni, da neko ko je završio ruski jezik može vrlo teško da nađe posao u državnoj službi, ja sam tekst našao, koji je napisan još 2011. i ja sam bio zgranut da neko ko zna ruski ne može da dobije posao u diplomatskoj službi, da to treba da se menja i tako to.

Da se vratim na ekselenciju. Bolji bi izbor za Ameriku bio Kristofer Hil. Kristofer Hil je vrlo nadaren diplomata. On je sam naučio korejski. Možemo mi o njemu lično šta hoćemo da mislimo, ali ako je čovek naučio sam korejski, jer mu je rečeno bićeš ambasador u Južnoj Koreji, mislite da li bi neko od vas mogao da nauči korejski? Ovako objektivno. Nego Lin M. Trejsi je završila sovjetske studije 1986. Znači upisala je faluktet 1982 sve to za vreme Regana, na ne baš prestižnom univerzitetu u Džordžiji. On je sam po sebi prestižan, ali ruske studije na njemu nisu prestižne. Uticajne su bile na Univerzitetu u Koloradu, gde je predavao otac Madlen Olbrajt tamo je završila nekoliko poznatih američkih diplomata, ali Lin M. Trejsi je završila te studije 1986. ušla u diplomatsku službu, posle je u Ohaju u Akronu doktorirala pravo. Naprosto u Americi možete da završite osnovne studije bilo čega, pa posle toga da doktorirate pravo. Ne morate da imate magistraturu i onda doktorat. Ali je suština u tome da možete da upišete doktorat iz prava i on obično trtaje 5-7 godina. Tako da ja o ženi ne mogu da sudim, ali ona je nebitan diplomata. One druge diplomate koje su poznate, koji imaju uspešnu karijeru, ona je bila Trampov izbor za ambasadora u Jermeniji što je vrlo neobično. O njoj na Vikipediji piše da tečno govori ruski. Ja sam očekivao da će Tramp da pošalje nekog Jermenina koji zna jermenski da ga pošakje u Jerevan. Međutim, Bajdenu to nije smetalo da što je ona Trampov ambasadorski kadar i posalo je iz Jerevana za Moskvu. To je vrlo neobično. Obično se u Moskvu šalje neki teškaš. Neka ličnost značajne biografije, ovo govori više da Amerikanci stručnjaka za Rusiju više nemaju. Ako je to tako to je jako opasno onda mogu da se donesu vrlo pogrešni zaključci, a pogrešni zaključci što je jako loše", kaže magistar međunarodnih odnosa Boško Jovanović.

Inače 23.decembra prošle 2022. Senat je velikom većinom glasova potvrdio je da novi ambasador SAD u Moskvi bute Lin M. Trejsi. Sa ovom odlukom Lin M. Trejsi postala je prva žena na funkciji američkog ambasadora u Rusiji, koju su obavljali isključivo u poslednjih 80 godina muškaraci. Trejsi je inače karijerni diplomata koja je bila u Jermeniji ambasador, a u Rusiji kako je naveo lider većine u Senatu Čak Šumer iz redova demokrata Lin M. Trejsi će biti: "zadužeba da se suprostavi ruskom predsedniku Vladimiru Putinu".

