IVICA DAČIĆ: Kineski put ka modernizaciji doprinosi i modernizaciji čitavog sveta! Čestitao Si Đinpingu ponovni izbor!

„Poruke sa 20. Nacionalnog kongresa Komunističke partije Kine (KPK) sve nas raduju da će Kina nastaviti da ulaže u sopstvenu modernizaciju, a samim tim i u modernizaciju globalno čitavog sveta“, izjavio je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić u intervjuu datom Kineskoj medijskoj grupi (KMG).

Govoreći o 20. Nacionalnom kongresu KPK-a, koji je u oktobru 2022. godine održan u Pekingu, Dačić kaže da je on po mnogo čemu bio istorijski i čestitao predsedniku Kine Si Đinpingu ponovni izbor za generalnog sekretara te partije.

„Kongres Komunističke partije je centralni događaj za donošenje važnih strateških odluka koje će voditi kinesko društvo u budućnosti. Ovaj kongres će ostati jedna veoma važna tačka u savremenom razvoju Kine“, ocenio je Dačić.

Kako je rekao, Kina je danas globalna sila u svakoj oblasti i saradnja sa njom i svim potencijalima sa kojima raspolaže je nužna, ističući da se veličina Kine ogleda i u tome što je svoje ogromne potencijale otvorila i za druge. On je pozdravio još jedan važan zaključak 20. kongresa KPK-a, „a to je da Kina ostaje otvorena prema svetu jer je svet potreban Kini, kao što je Kina potrebna svetu... Moderni svet, čiji smo i mi deo, oslanja se na stalnu modernizaciju i inovacije koje dolaze iz Kine, jer je danas bez toga gotovo nemoguće zamisliti tehnološki razvoj. Zato mislim da nas sve raduju ove poruke da će Kina nastaviti da ulaže u sopstvenu modernizaciju, a samim tim i u modernizaciju globalno čitavog sveta“, podvukao je šef srpske diplomatije. Dačić je, kada je govorio o bilateralnim odnosima Srbije i Kine, izjavio da je Srbija ponosna na te dobre odnose, kao i da Kinu vidi kao nezaobilaznog partnera za svoje buduće razvojne planove. On je izrazio nadu da će Srbija sa Kinom postojeću saradnju podići na viši nivo.

„Mi imamo sve razloge da još više podignemo saradnju. Smatramo da je okvir kroz inicijativu ‘Pojas i put’ optimalan za naše zajedničke projekte i podsetiću da je Srbija jedna od najaktivnijih zemalja u Istočnoj Evropi kada je u pitanju realizacija ovog projekta. Dosadašnja iskustva sa kineskim partnerima su odlična, postoji veliki broj završenih projekata u infrastrukturi i industriji koji su za Srbiju od strateškog značaja. Srbija želi da nastavi tim putem. Za proširenje saradnje ima mnogo prostora, u građevinarstvu i u industriji i u novim tehnologijama i u medicini i u privredi, pored svega ovoga što već imamo“, rekao je Dačić.

On je ukazao da na međunarodnom planu Srbija takođe ima punu saradnju sa Kinom. „Za nas je najbitnije da možemo da kažemo da imamo punu saradnju na međunarodnom planu i da ćemo uvek imati tu zajedničku poziciju. Naša je želja da oko sebe imamo stabilan svet, koji poštuje pravila, koji se takmiči u znanju, radu i uspehu, a ne u prisvajanju nečega tuđeg, odnosno u kršenju međunarodnog prava“.

Dačić je, međutim, priznao da su i Srbija i Kina često suočene sa pokušajima kršenja međunarodnog prava, ali da im je zajedničko i to što insistiraju da se to pravo, kao i temeljni međunarodni sporazumi, poštuju kao osnova za međudržavne odnose.

Srpski šef diplomatije naveo je da je primer „nelegalne secesije Kosova i Metohije jedan od najboljih primera šta dolazi kao posledica nasilja nad

međunarodnim pravom“, odnosno kada se jedno nasilje pokušava opravdati principima za koje se kaže da ne važe u nekim drugim primerima rušenja teritorijalnog integriteta.

„Mi se borimo za našu zemlju, ne damo da se odvaja deo naše teritorije i da se deo našeg naroda, bez svoje volje, odvaja od svoje zemlje i u tome imamo ogromnu podršku Kine, na čemu smo joj naravno neizmerno zahvalni. Isto tako, Srbija bezuslovno podržava teritorijalni integritet Kine i politiku jedne Kine“, istakao je Ivica Dačić.

Kurir.rs/Kineska medijska grupa