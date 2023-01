BIVŠI KOMANDAT PRINCA HARIJA U AVGANISTANU: On kalja svoj ugledi reputaciju hvaljenjem da je ubio 25 talibana

Princ Hari nastavlja da uzbuđuje kraljevsku porodicu i širu javnost svojim nedavno objavljenim memoarima. U knjizi se, između ostalog, dotakao i vremena kada je služio vojsku u Avganistanu, gde je bio pilot, i tvrdi da je tada ubio 25 talibana. Na njegove tvrdnje se već oglasio bivši komandant, koji kaže da takvim pričama Hari samo kalja sopstvenu reputaciju.

Princ Hari je ukaljao svoju reputaciju komentarima o ubijanju talibanskih boraca u Avganistanu, kaže bivši britanski komandant. U svojim memoarima, vojvoda od Saseksa opisuje svojih 25 ubistava kao šahovske figure uklonjene sa table. Ali bivši vojni oficir pukovnik Ričard Kemp rekao je za Bi-Bi-Si da su Harijevi komentari bili nepromišljeni.

Kemp je upozorio da bi takve tvrdnje mogle da ugroze Harijevu sopstvenu bezbednost, jer bi mogle da nateraju nekoga da mu se osveti. U knjizi pod nazivom Rezervni, Hari opisuje svoje vreme kao vojni pilot u Avganistanu i prvi put navodi da je ubio 25 neprijatelja.

„To nije statistika kojom se ponosim, ​​ali me svakako ne sramoti“, napisao je Hari i nastavio: „Kada sam se našao u žaru bitke, nisam mislio o tih 25 kao o ljudima nego o šahovskim figurama, koje su uklonjene sa table. Uklonili smo loše ljude pre nego što smo uspeli da ubijemo dobre."

Pukovnik Kemp, koji je 2003. poslat u Kabul da preuzme komandu nad snagama u Avganistanu, rekao je da nema problema sa princem Harijem da otkrije broj ubistava – ali ga je posebno zasmetao način na koji je Hari opisao operaciju vojske i njen pogled na talibanske pobunjenike kao podljudi i šahovske figure koje treba izbaciti sa table.

On je za Bi-Bi-Si rekao: „Mislim da greši kada u svojoj knjizi kaže da su pobunjenici bili praktično neljudi – možda podljudi – baš kao šahovske figure koje treba rušiti. To uopšte nije slučaj. Britanska vojska ne obučava vojnike Verujem da su takvi komentari obmanjujući jer ne odražavaju stvarnost i čak su potencijalno vredni za one koji žele da naude britanskim snagama i britanskoj vladi, tako da verujem da je ovo njegova pogrešna procena. "

U Harijevu odbranu, on je rekao da bi princ trebalo da bude ponosan na broj ubistava zbog efektivnog uticaja njegove hrabrosti u akciji i načina na koji bi se zauzeo za ranjene vojnike u kampanji. On je dodao da bi ove tvrdnje mogle da pogoršaju bezbednosne probleme sa kojima se Harijeva porodica suočavala u prošlosti, jer bi simpatizeri talibana mogli da traže osvetu.

Premijer Riši Sunak rekao je da neće komentarisati prinčeve tvrdnje, ali je dodao da je izuzetno zahvalan oružanim snagama. Javio se i jedan vojnik koji je više puta bio u misiji u Avganistanu i rekao da je veoma teško pratiti koliko je neko ubio, ali ga inače ove brojke ni ne zanimaju. Britansko ministarstvo odbrane takođe je izbeglo da komentariše Harijeve tvrdnje.

Princ Hari je obavio dve misije u Helmandu, jednu vrlo kratko kao prednji kontrolor vazduha na zemlji. Njegov posao u to vreme je uglavnom bio da poziva na napade, a ne da se direktno obračunava sa neprijateljem. Druga misija je bila opsežnija, u kojoj je preuzeo dužnost pilota helikoptera dok je pružao podršku trupama na zemlji.

