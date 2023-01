LANSIRANJE U SVEMIR IZNAD OKEANA SA BOINGA 747: Velika Britanija ispaljuje svoju prvu raketu! Nosi 9 satelita u vasionu

Velika Britanija će večeras lansirati svoju prvu raketu, koja nosi devet satelita u orbitu, iz konvertovanog Boinga 747 iznad Atlantika. Avion će poleteti iz Kornvola, a zatim lansirati raketu Launcher One u svemir iznad okeana blizu obale Irske.

Ako let misije Start Me Up, planiran za nešto posle 22 sata, bude uspešan, to će biti velika prekretnica za britansku svemirsku industriju, obeležavajući rođenje industrije lansiranja svemira na Ostrvu.

„Tokom poslednjih osam godina videli smo rastući entuzijazam za nešto veoma ambiciozno i drugačije za Kornvol, nešto što je počelo kao projekat za koji je malo ljudi verovalo da će se ikada ostvariti“, rekla je Melisa Torp, koja vodi aerodrom Spaceport Cornvall u Njukiju. , odakle će poleteti Boing 747.

Američka kompanija Virgin Orbit, koju je osnovao britanski preduzetnik Ričard Brenson, učestvuje u ovom prvom pokušaju lansiranja rakete u orbitu sa teritorije Velike Britanije.

Modifikovao je jedan od svojih starih putničkih aviona tako da može da nosi projektil pod nazivom LauncherOne ispod levog krila.

foto: Bob Sharples / Alamy / Alamy / Profimedia

Avion, nazvan Kosmička devojka, lansiraće raketu oko deset kilometara iznad Atlantika u blizini jugozapadne obale Irske, koja će zatim upaliti sopstveni motor i podići ga u orbitu.

Virgin Orbit, sa sedištem u Long Biču u Kaliforniji, do sada je izvela četiri uspešna lansiranja raketa iznad Tihog okeana.

Ukoliko i ovo lansiranje prođe po planu, LauncherOne će u orbitu na visini većoj od 500 kilometara iznad Zemlje lansirati devet malih satelita koji će se koristiti u civilne i vojne svrhe.

Kurir.rs/RTV SLO