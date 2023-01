"PUTIN NEĆE STATI DOK NE ZBRIŠE ZELENSKOG" Milutinović: Hoće da ga sruši s vlasti! Ivanović: Ukrajina osokoljena nedavnim pobedama

Stručnjak za istočnu Evropu i Ukrajinu, italijanski profesor i akademik Leonardo Dini smatra da je u toku Treći svetski rat. Kazao je da je Ukrajina centar sveta, jer su sve glavne zemlje planete uključene u aktuelnu krizu.. Da li je u pravu kada kaže da je to geopolitička realnost, i da bi Zapad mogao da izgubi u sukobu sa Rusijom?

O tim mogućnostima razgovarali su gosti emisije Redakcija, Petar Milutinović, istraživač sa Instituta za evropske studije i diplomata i Andrija Ivanović, šef deska i urednik Planete u Kuriru.

- Borbe traju, ali front se trenutno ne pomera - započeo je Ivanović.

Milutinović je nazvao preteranim navode da je rusko-ukrajinski sukob Treći svetski rat.

- Jasno je da iza Vagner grupe stoji ruska vojna i logistička podrška. Što je ona veća to je bolji napredak u Ukrajini. Ovo je rovovska broba, druga faze. Ruski predsednik Vladimir Putin se suočava sa strateškim negativnim posledicama svoje loše donete odluke da destabilizuje Ukrajinu i na taj način odbije NATO. I mislim da ćemo još dugo pričati o ovome. Sukob jeste lokalnog karaktera, nema globalne reperkusije - rekao je MIlutinović i dodao:

- Vladimiru Putinu treba nešto prepustiti da bi on seo za sto. Dokle god ne bude ostvario svoj strateški cilj, a to je smena režima u Ukrajini. Putin je započeo ovaj rat da bi sklonio Zelenskog sa vlasti, ali se to prolongiralo, s obzirom na svu vojnu pomoć koju Ukrajina dobija od EU - ispričao je.

Ivanović se složio sa kolegom, rekavši da još uvek ne postoji mogućnost za Treći svetski rat.

- MIslim da je to u ovom trenutku malo verovatno. Kad je sukob počeo pričalo se kako će Evropa da umre od gladi. Postoje problemi, ali su oni toga svesni i to rešavaju. Nije to tako lako, sad odjednom Zapad gubi i predaje se. Oni mnogo para šalju u ovom trenutku, ali to su ogromne zemlje i ogromne ekonomije, i Evropa i Amerika - rekao je on.

Kako se približava trenutak da zaraćene strane sednu za pregovarački sto, Ivanović je istakao da je najglasniji da se to realizuje francuski predsednik Emanuel Makron.

- On najviše insistira na tome da mora da se razgovara sa Vladimirom Putinom. Ukrajina je u ovom trenutku osokoljena pobedama od početka kontraofanzive, smatraju da je moguće da sednu za pregovarački sto, samo ako se Rusija povuče iz svih osvojenih teritorija. Pretpostavljam da bi pristali na situaciju pre 24.februara 2022.godine. Žele da pobedu Rusiju, ali malo je verovatno da mogu da povrate čak i Donbas, a ne Krim - rekao je Ivanović.

