"ZAPAD DRŽI KINU U ŠACI" Samo stranci mogu da izazovu RAT NA TAJVANU: SAD su uvek pobeđivale, ali jedna najava Kine promenila sve!

Tajvanske vlasti oštro kritikuju nove vojne vežbe u okolini ostrva. Sekretarijat za odbranu navodi da je registrovao 57 kineskih aviona kako sprovode manevre u blizini Tajvana.

Kina je sprovela vojne vežbe u blizini Tajvana koji je tada dočekao nemačku delegaciju.

U vojnoj vežbi su učestvovali vojno vazduhoplovstvo i mornarica. Kako je saopština kineska policija, oni su to uradili u cilju da se testira borbeni kapacitet i da se odgovori akcijama spoljnih sila i separatističkih snaga za nezavisnost Tajvana.

Dr Sanja Arežina, stručnjak za Kinu i autor knjige "Kina u Evropi" i Zoran Spasić, direktor Centra za saradnju sa zemljama Azije.

- Postoje tri glavna razloga zbog čega je Tajvan toliko važan. Prva je da iz ugla Kine, Tajvan predstavlja prvu liniju odbrane, a ako posmatramo sa pozicije SAD, Japana i Australije, imaju mogućnost da nadgledaju i prikupljaju informacije, a posebno one koje se tiču bezbednosnih snaga. Drugi razlog su čipovi. Svega tri svetske kompanije proizvode čipove, to su Južna Koreja, Tajvan i SAD. Ukoliko bi Kina ostvarila potpunu kontrolu nad Tajvanom, to znači da bi Kina mogla, u nekom trenutku, da uvede sankcije Zapadu, isto kao što je i Zapad uvodio njoj. Treći razlog je taj što Zapad može da drži u šaci Kinu po pitanju Tajvana - započeo je Spasić.

Nakon toga, rekao da je da do sukoba može doći samo pod jednim okolnostima.

- Smatram da do sukoba neće doći, osim ako se ne umeša inostrani faktor. U tom slučaju, Kina će čvrsto da zaštiti svoj suverenitet i teritorijalni integritet. Vrlo je važno da se napomene jedna stvar. Naime, 2016. godine dolazi demokratsko-progresivna partija koja se zalaže za nezavisnost na Tajvanu. Međutim, pre nekoliko nedelja, u svim gradovima je pobedila politička partija Kuomintang. Ta politička partija je protiv nezavisnosti i zalaže se za koncept jedne Kine. To znači da ljudi na Tajvanu znaju da ih nezavisnost gura u rat - rekao je Spasić.

Nakon toga, Arežina je pričala o tome šta indikuje simulacija borbe na samom početku 2023. godine.

- Simulacije se vrlo često rade u poboljšanju razumevanja određene situacije i potencijalnog sukoba. To nije ništa novo, pogotovo u sukobima Kine i SAD oko teritorije Tajvana. Ovo nije prvi put da se dogodila simulacija između ovih država, a svaki put bi pobedila Amerika. SAD su i dalje najveća globalna vojna sila, a Kina je najavila da će tek 2027. godine dostići punu vojnu militarizaciju. Napominje se 2026. godina jer se smatra da će tada Kina dovoljno modernizovati svoju vojsku.

