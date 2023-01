NOVA RUSKA OFANZIVA JE NEMINOVNA: U toku pripreme za zauzimanje čitave Donjecke Narodne Republike!

Ruske trupe zauzele su Soledar, grad u Donbasu desetak kilometara severoistočno od Bahmuta, nakon više meseci žestokih borbi.

Šef Donjecke Narodne Republike Denis Pušilin izjavio je da se zauzimanjem Soledara otvara pristup gradovima Kramatorsk i Slavjansk, kao i da su u toku pripreme za oslobođenje čitave DNR.

"Sada su mogućnosti za oslobođenje Artjomovska (Bahmuta) i Severska znatno poboljšane. Ovo je zapravo prekretnica, a sada su u toku pripreme za trenutak koji smo čekali – oslobođenje Donjecke Narodne Republike", poručio je Pušilin u emisiji Vladimira Solovljeva.

General-major u penziji Božidar Forca za RT Balkan kaže da je ruska ofanziva neminovna.

"Nedvosmisleno vidimo da je Rusija zacrtala da zauzme novopripojene oblasti od ukrajinskih snaga, što će sigurno ostvariti. U ovom trenutku je teško reći kada bi to moglo da se desi, ali je sigurno da će do toga doći", rekao je Forca.

Sa njim se slaže i general-major u penziji Luka Kastratović, koji je dodao i da je Rusija ima dovoljno oružja i da je spremna da ga upotrebi.

"Razvoj situacije zavisiće od Amerikanaca i toga kako oni budu procenili svoje interese, da li su ostvarili svoje ciljeve ili ne", rekao je Kastratović i dodao da oni Ukrajini šalju svoje zastarelo naoružanje, ali i neke savremenije sisteme, kako bi pokušali da isprovociraju odgovor Rusije.

Borbe u Donbasu posebno su teške i krvave zato što Ukrajinci na tom prostoru imaju značajan broj vojnika koji rade na razvoju odbrambenih kapaciteta još od 2014. godine, smatra Forca.

On je dodao i da su zapadne zemlje pomagale Ukrajini da učvrsti položaje u Donbasu u okviru širih priprema te zemlje za rat sa Rusijom, što je nedavno priznala i nekadašnja nemačka kancelara Angela Merkel, koja je učestvovala u mirovnim pregovorima u Minsku 2014-15. godine.

Trenutne operacije u Donbasu možemo uporediti sa krvavim borbama koje su na tom prostoru vođene tokom Drugog svetskog rata između sovjetskih i nemačkih trupa, smatra Kastratović. On je naglasio i da se ispod Soledara i Bahmuta nalaze dobro utvrđeni podzemni gradovi, kao i da je čitava ta oblast minirana, što je Rusima dodatno otežalo zauzimanje ovih ciljeva.

"Zapadne zemlje naoružavaju Ukrajinu još od 2014, dok su druge zemlje u regionu, poput Bugarske i Rumunije, naoružavali i ranije, od 2007. godine. Oni takođe sprovode indoktrinaciju Ukrajinaca kako bi ih okrenuli protiv Rusije, a znamo da su bratoubilački ratovi najkrvaviji", rekao je Kastratović.

Još jedno pitanje koje se postavlja je strateški značaj Soledara i Bahmuta za dalji tok borbi u Ukrajini. Ruski mediji ukazuju da Bahmut predstavlja strateški važnu raskrsnicu. Kroz njega prolaze glavni logistički putevi severnog Donjecka, dok najvažnija magistrala M03 vodi prema Slavjansku. Takođe, od Bahmuta ka jugu, preko Majorska, železnička pruga vodi do Luganska, i na kraju do same Rusije.

Sagovornici RT Balkan smatraju da zauzimanje Soledara i Bahmuta svakako predstavlja uspeh za Rusiju.

General Kastratović smatra da bi Rusija u budućnosti mogla da se okrene ciljevima na jugu Ukrajine, verovatno Odesi, kako bi Kijev odsekla od mora i otežala pristup zapadnim sponzorima, pre svega Americi.

Ruski biznismen i osnivač grupe "Vagner" Jevgenij Prigožin rekao je da njegov cilj u rejonu Bahmuta nije toliko da zauzme grad, koliko da uništi najsposobnije ukrajinske snage.

Zapadni, ali i pojedini ukrajinski zvaničnici, oficiri i analitičari smatraju da je Kijev sebi dozvolio da se zaglavi u borbi za Bahmut, koji tvrdoglavo brani, i tako izgubi vojnike neophodne za navodnu prolećnu ofanzivu, piše "Volstrit džornal".

Neki od njih veruju da bi ukrajinske trupe trebalo da se povuku i formiraju nove odbrambene linije na uzvišenju zapadno od Bahmuta dok je to još moguće učiniti na organizovan i koordinisan način, preneo je američki list.

