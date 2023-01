MEĐUNARODNO PRAVO JE SILOVANO VIŠE PUTA, A TO NIJE ČINILA RUSIJA! Ambasador Rusije u UN: Izvori ukrajinske krize leže u aroganciji

Izvori ukrajinske krize nalaze se u nespremnosti Zapada da računa na tuđe interese i težnje SAD da igraju ulogu svetskog policajca, izjavio je stalni predstavnik Rusije pri UN Vasilij Nebenzja, govoreći na sastanku Saveta bezbednosti za vladavinu prava.

„Lajtmotiv govora naših zapadnih kolega u poslednje vreme postala je teza da je svojevrsni rubikon sa stanovišta međunarodnog prava bio početak specijalne vojne operacije Rusije u Ukrajini.

Iz ovoga se može steći utisak da do tog trenutka kao da se ništa protivzakonito nije dogodilo u svetu. Naravno, to nije tako. Međunarodno pravo više puta je pogaženo i silovano mnogo pre toga. A to uopšte nije učinila Rusija“, istakao je ruski diplomata.

Prema njegovim rečima, realni izvori ukrajinske krize „leže u aroganciji Zapada i njegovoj apsolutnoj nespremnosti da vodi računa o tuđim interesima, čak i kada je reč o tako važnim stvarima kao što je bezbednost države“.

Uzroci sadašnje teške situacije leže i u „nezaustavljivoj težnji Vašingtona da igra ulogu svetskog policajca, koju je sebi lično dodelio“, ocenio je Nebenzja.

foto: Profimedia

Nebenzja je dodao da Zapad od početka nije imao nameru da rešava ukrajinski sukob, o čemu svedoče nedavna priznanja Angele Merkel i Fransoa Olanda.

„Kao što se saznalo iz nedavnih otkrića direktnih učesnika u ovim događajima – Angele Merkel i Fransoa Olanda – Zapad od početka nije nameravao ništa da rešava. Minski sporazumi, po njihovom sopstvenom priznanju, bili su potrebni samo za pumpanje Ukrajine stranim oružjem, plaćenicima i kako bi se ona pripremila za vojna dejstva“, objasnio je on.

„O tome je govorio i Petro Porošenko. U svetlu takve sistemske i monstruozne obmane, nikog ne bi trebalo da čudi što je Vladimir Zelenski, koji je na vlast došao pod parolom ‘postizanja mira’, nastavio pravcem koji mu je postavljen i gurnuo svoju zemlju u pravu katastrofu“, naglasio je Nebenzja.

Ranije su Oland i Merkelova izjavili da su Minski sporazumi dali kijevskom režimu vreme da ojača. Početkom decembra, nekadašnja nemačka kancelarka Angela Merkel je u intervjuu izdanju „Cajt“ otkrila koji je bio cilj Minskih sporazuma. Prema njenim rečima, Minski sporazumi iz 2014. godine bili su pokušaj da Ukrajina dobije na vremenu. Predsednik Rusije Vladimir Putin rekao je da su reči Angele Merkel bile neočekivane i razočaravajuće.

Kurir.rs/Sputnjik