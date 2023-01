KAKO SU RUSKI MEDIJI PRENELI VEST O PROMENI U VOJNOM VRHU: Podignut nivo specijalne operacije, sledi prelazak u novu fazu

Ruska specijalna vojna operacija u Ukrajini prelazi u novu fazu o čemu svedoče kadrovske promene Ministarstva odbrane, kao i prilagođavanje same strukture komandovanja ruskim trupama, piše portal "Vzgljad".

Juče je ruski ministar odbrane Sergej Šojgu imenovao načelnika Generalštaba generala Kopnene vojske Valerija Gerasimova za komandanta Združene grupe snaga. Njegovi zamenici postali su: glavnokomandujući Vazdušno-kosmičkih snaga general Sergej Surovikin, glavnokomandujući Kopnene vojske general Oleg Saljukov i zamenik načelnika Generalštaba general-pukovnik Aleksej Kim.

Ministarstvo odbrane pojasnilo je da je novi način rukovođenja specijalnom operacijom posledica proširenja obima zadataka i potreba da se organizuje bliža interakcija između službi i rodova Oružanih snaga Rusije. Istaknuta je i potreba za poboljšanjem kvaliteta podrške, komandovanja i kontrole trupa.

Vojni dopisnik Sveruske državne televizijske i radiodifuzne kompanije (VGTRK) Aleksandar Sladkov je na svom Telegram kanalu izneo kratak opis aktivnosti i zasluga novih komandanata specijalne vojne operacije.

Prema njegovim rečima, Gerasimov je najviši profesionalni vojnik u Rusiji. Napominje da je od trenutka imenovanja na novu funkciju, sva odgovornost za donošenje odluka pala na njegova "leđa".

Sladkov piše o Kimu kao budućem pokretaču borbenih inicijativa specijalne operacije.

"Borio se u Avganistanu, Tadžikistanu, Siriji, Čečeniji. General Šamanov ga je veoma cenio kao načelnik 58. OA operativnog odeljenja. Na početku službe u Drugoj čečenskoj četi Aleksej Kim je ranjen, nakon čega je nastavio službu. On zaista ima bogato vojno iskustvo", rekao je Sladkov.

O Surovikinu govori kao o iskusnom generalu, čiji će zadatak biti da sprovodi borbene planove.

"Po mom mišljenju, njemu će biti data prednost kao realizatoru svih borbenih planova. On je najpogodniji čovek za ovo mesto jer je general jake volje, iskusan, sposoban da povede one koji veruju u njega, a da uveri one koji ne veruju", dodao je.

Što se tiče Saljukova, za njega kaže daje profesionalni vojnik koji dobro poznaje Povelju čija će uloga biti da ceo mehanizam SVO dovede do apsolutne discipline.

Zanimljivo je da zapadna štampa nove kadrovske promene u ruskoj vojsci tumači krajnje jednostrano i piše da se sve to upravo dešava zbog "nezadovoljstva ruskog predsednika Vladimira Putina".

foto: Ministarstvo odbrane Ruske Federacije

Tako "Njujork Tajms" piše da je "Surovikin zapravo degradiran na mesto zamenika Gerasimova zbog inicijative za stvaranje odbrambenih linija i organizovanje povlačenja iz Hersona".

Sa njima se slaže i "Fajnenšel tajms", koji dodaje da je za "tragediju u Makijevki navodno odgovoran general Armagedon".

"Blumberg" drugačije gleda na situaciju, citirajući penzionisanog generala Jevgenija Bužinskog koji kaže da "nova imenovanja mogu da ubrzaju proces donošenja vojnih odluka u okviru specijalne operacije".

"Ranije Surovikin nije mogao direktno da komanduje flotom ili dalekometnom avijacijom jer je morao da koordinira svoje akcije sa Gerasimovim", ocenio je Bužinski.

foto: Ministarstvo odbrane Ruske Federacije, EPA/Srdjan Suki

Sličnu tačku gledišta dele i stručnjaci koje je intervjuisao "Vzgljad". Po njihovom mišljenju, nagađanja "Njujork tajmsa" i "Fajnenšel tajmsa" su "uporediva sa nagađanjima na talogu od kafe i puna su površnosti".

U stvarnosti, kadrovske promene svedoče o završetku prethodne faze SVO i prelasku u novu.

Podignut nivo specijalne operacije

Glavni urednik časopisa "Nacionalna odbrana" Igor Korotčenko naglašava da će "imenovanje Gerasimova držati pod kontrolom specijalnu operaciju u rukama Generalštaba".

"Ovo će doprineti povećanju koordinacije trupa i omogućiće povezivanje sistema borbenog komandovanja i upravljanja sa jasnim postavljanjem ciljeva", rekao je Korotčenko i izrazio nadu u ubrzanje kursa velikih ofanzivnih operacija Oružanih snaga Rusije.

Vanredni profesor Katedre za političku analizu i društveno-psihološke procese Ruskog ekonomskog unoiveziteta G.V. Plehanova Aleksandar Perendžijev rekao je da je "odlukom Šojgua podignut nivo specijalne operacije, ne samo nivo upravljanja, već i odgovornosti za donete odluke".

Kako je Perendžijev naveo, dok je "operaciju vodio Surovikin, on je bio ograničen u moćima zbog službenog položaja u Oružanim snagama i da je u mnogim slučajevima delovao kao neka vrsta 'molioca', odnosno obraćao se načelniku Generalštaba po određenim pitanjima".

"Tada načelnik Generalštaba nije bio direktno odgovoran za ono što se dešavalo, pružajući samo podršku i pomoć. Sada postoji direktna naredba iz Generalštaba", naglasio je.

foto: Dimitar DILKOFF / AFP / Profimedia

On je naglasio da su ove promene krajnje logične, jer sam Surovikin ne ide nikuda, već postaje zamenik.

"Važno je napomenuti da svi imaju borbeno iskustvo. Sada govorimo o efikasnijoj interakciji svih vrsta i tipova trupa, uključujući i sistem podrške", kaže on.

Lider Sveruske organizacije Ruski savez avganistanskih veterana, bivši senator Franc Klincevič potvrdio je da donete odluke znače prelazak specijalne operacije na novi nivo.

"Političko rukovodstvo zemlje razume potrebu za rekonfiguracijom komande specijalne vojne operacije. U kontekstu stalnog pritiska na našu zemlju i sve veće isporuke vojne pomoći neprijatelju, moramo da konsolidujemo upravljanje. Najoptimalnije i najlogičnije rešenje po ovom pitanju je da se postavi novi načelnik Generalštaba", rekao je Klincevič.

On je dodao da je Gerasimov na čelu Generalštaba više od deset godina i da u čitavoj istoriji, glupi ljudi ili neefikasne vojskovođe nikada nisu bili postavljeni na ovu funkciju.

foto: Stephan Goss / Shutterstock Editorial / Profimedia

"General Gerasimov nije izuzetak. Učestvovao je u gotovo svim ključnim vojnim sukobima u novijoj istoriji. I apsolutno zasluženo je dobio Orden heroja Rusije. Više puta sam se sreo sa njim. Spolja neverovatno mirna, ali istovremeno kompetentna, čvrsta i inteligentna osoba. Načelnik Generalštaba ima odlično vojno obrazovanje", naglasio je.

Klincevič je izrazio uverenost da je ovo imenovanje dalekosežno, a da se rezultati neće dugo čekati.

"U ovom teškom trenutku, uloga Gerasimova u SVO može se uporediti sa složenošću rada neurohirurga. Sada je to njegov zadatak", smatra stručnjak.

Novi komandanti vrhunski profesionalci

On je ocenio da su novi zamenici komandanta vrhunski profesionalci.

"General Saljukov je prošao sve najnovije sukobe, komandant je Kopnene vojske. Danas ima veoma veliku odgovornost, pre svega u pogledu pripreme rezervnog sastava i opreme. Glavnokomandujući Vazdušno-kosmičkih snaga Surovikin je na svojoj prethodnoj funkciji, zapravo, spasao vojni autoritet Rusije. General Kim je briljantan vojni teoretičar sa velikim borbenim iskustvom", dodao je.

foto: Printscreen/Twitter

Kako je Klincevič napomenuo, juče je, pored ovih imenovanja, održana i sednica Vlade na kojoj je učestvovao predsednik Vladimir Putin, koji je podsetio članove vlade na potrebu promene pristupa rešavanju aktuelnih problema.

"Ne bih isključio kadrovske promene u izvršnoj vlasti u bliskoj budućnosti, ako u Vladi ostanu oni koji još nisu shvatili u kakvoj se situaciji nalazimo i kako treba da radimo",istakao je.

Sumirajući sve rečeno, sagovornik je primetio da imenovanja rukovodstva Zajedničke grupe snaga svedoče o prelasku u "novu etapu vojne operacije".

"Zahtevane su odluke i procesi koje je trebalo pokrenuti samo sa nivoa načelnika Generalštaba. Pored toga, važno je obezbediti konsolidaciju celokupne vojne mašinerije i interakciju između različitih rodova vojske. Sve ovo teži najvažnijem cilju – uspešnom otporu NATO-u u ratu koji je protiv nas pokrenut", zaključio je Klincevič.

Kurir.rs/RT Balkan