GARAŽA GEJT! BAJDEN POD SVE VEĆIM PRITISKOM ZBOG TAJNIH DOKUMENATA: Pljušte kritike Republikanaca, žele sami da istraže slučaj

U garaži američkog predsednika pronađeno je još tajnih dokumenata. Ministarstvo pravde imenovalo je specijalnog istražitelja da razjasni slučaj. Džozef Bajden je pod sve većim pritiskom.

Novinar Foks njuza je šokiran: „Tajni materijal odmah pored vašeg luksuznog oldtajmera, vaše korvete?“ Te reči uputio je američkom predsedniku.

Bajden najpre pokušava da se našali: „Moja korveta je u zaključanoj garaži, nije na ulici.“

Predsednik zatim uverava novinara da on, naravno, vrlo ozbiljno shvata taj slučaj i da u potpunosti sarađuje s istražiteljima Ministarstva pravde. Priznaje i da je u toku pretrage, koja je sada završena, pronađeno još nekoliko dokumenata – i to u njegovoj ličnoj biblioteci.

„Garaža-gejt“ ili – nije sve tako crno?

Tajni dokumenti na tri različite lokacije, otkriveni u periodu od nekoliko meseci uz minimalna i dozirana priznanja, potvrđuju ono što su američki mediji već izneli na videlo: Teporter Foksa koristi izraz „Garaža-gejt“ i pita Bajdenovu portparolku Karin Džin-Pjer: „Šta Bela kuća u stvari želi da sakrije?“

foto: AP/Patrick Semansky

„Ništa“, odgovara ona, stalno ponavljajući da se Bajden ponašao potpuno korektno i transparentno i da su njegovi advokati odmah pozvali Nacionalni arhiv i Ministarstvo pravde i upoznali ih sa slučajem, prenosi Dojče vele.

Pritisak raste i na Bajdenovog ministra pravde Merika Garlanda. Republikanci ga već mesecima optužuju za zloupotrebu položaja, naročito zbog istrage protiv bivšeg predsednika Donalda Trampa.

Garland pokušava da napravi maksimalnu distancu između svog Ministarstva pravde i istrage. Za specijalnog tužioca imenovao je Roberta Hura. Taj iskusni bivši tužilac iz Merilenda, kojeg je postavio Bajdenov prethodnik Tramp, sada bi trebalo da proveri da li su zakoni prekršeni.

Ministar Garland kaže: „Tim imenovanjem šalje se poruka javnosti da je Ministarstvo posvećeno vrednostima kao što su nezavisnost i odgovornost, naročito u najosetljivijim istragama, i da se njegove odluke zasnivaju samo na činjenicama i zakonu“.

foto: Printscreen/Youtube

Oštre kritike Republikanaca

Ali upravo u to Republikanci ne veruju. Za Kevina Mekartija, novoizabranog predsednika Predstavničkog doma, razlike u suočavanju sa događajima su očigledne: u Bajdenovom slučaju su dokumenta i istraga držani u tajnosti nedeljama, a u Trampovom je FBI je čak objavio i fotografije snimljene tokom racije u Mar-a-Lagu.

„Gde su fotografije Bajdenovih dokumenata“, pita Mekarti. „Zato Amerikanci ne veruju svojoj vladi. Ne možete imati drugačije tumačenje zakona za ljude sa kojima se filozofski ne slažete. I ne možete koristiti svoje Ministarstvo pravosuđa da onda krivično gonite takve ljude.“

Republikanci žele sami da istraže taj slučaj u Kongresu. Do kraja januara, Bela kuća bi trebalo da dostavi relevantna dokumenta. Stvari dakle postaju neugodne za Bajdena i njegove Demokrate. Većina njih je do sada ćutala ili polovično brani svog predsednika, poput Hakima Džefriza, novog šefa poslaničke grupe Demokrata u Predstavničkom domu. On je novinarima izjavio da još ne zna sve činjenice, ali i dodao da ima puno poverenje u Bajdena.

Kurir.rs/Nova/Dojče vele