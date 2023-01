NAJNOVIJI RUSKI TENK UPUĆEN U BORBU: T-90M Proboj daleko najboljI tenk koji se trenutno koristi na ratištu (VIDEO)

Oružane snage Rusije upotrebile su najnoviji modernizovani tenk T-90M u specijalnoj vojnoj operaciji na pravcu Hersona. Borbena vozila su u subotu izvršila borbeni zadatak gađajući ciljeve na utvrđenim koordinatama, javlja dopisnik RIA Novosti.

O avanço do mais novo T90-M "Breakthrough" para a linha de contato de combate. pic.twitter.com/CtwGvy6atZ — Nikolaev em Fúria🇷🇺🇦🇲🇸🇾🇸🇦🇷🇸🇵🇸 (@TeodoroSampai12) January 11, 2023

„Mete su unapred pripremljene, koordinate su date. Ove koordinate su jasno razrađene po naređenju više komande. Ciljevi su pogođeni“, rekao je komandant tenka Aleksej po završetku borbenog zadatka.

Prema rečima komandanta tenka Ruslana, nakon nekoliko meseci korišćenja tenka T-90M Proriv, on se etablirao kao pouzdano i praktično vozilo.

„Poboljšano je - posada je pouzdano zaštićena, komandir tenka, to jest, ja već sedim unutra, ne moram da izlazim na ulicu, punim kord (teški mitraljez) i pucam. Sve je to iznutra. Poboljšani su uređaji za nadzor, imam panoramu,mogu da gledam na 360 stepeni i ne moram da okrećem glavu,mogu sve da vidim na kompjuteru. Mogu i da komuniciram sa susednim tenkovima, radimo zajedno. Kada je jedan T-90 naleteo na protivtenkovsku minu, gusenica nije oštećena, samo je klizaište bilo otkinuto i on je napustio zonu borbenih dejstava a cela posada je bila netaknuta“, rekao je on.

Tenkisti smatraju da je tenk T-90M „Proboj“ daleko najbolji tenk koji se koristi u toku SVO i da je znatno superiorniji od tenkova koje koriste ukrajinske trupe.

Russian tank factory output - builds/upgraded T14 Armata, T90 M,T80BVM,T72B3M,T62M with a ratio between 150 - 200 per month pic.twitter.com/Y6LBF6uWFK — Hawkeye1745 (@Hawkeye1745) January 7, 2023

T-90M je danas jedan od najmodernijih tenkova na svetu. On je dobio novu kupolu, novu generaciju dinamičke zaštite, novi top, moderne komunikacije, snažniji motor i još mnogo toga.

Ranije ove nedelje je objavljeno da je Uralvagonzavod (deo koncerna UVZ, deo Rosteka ) isporučio Ministarstvu odbrane još jednu seriju najnovijih tenkova T-90M Proboj.