NEMAČKA POLICIJA UBILA HRVATSKOG DRŽAVLJANINA Pretio supruzi, mahao nožem i govorio: "Ja sam Isus"

Nemački policajci hicima iz vatrenog oružja usmrtili su 46-godišnjeg hrvatskog državljanina Roberta B. koji je u rastrojenom stanju pretio bivšoj supruzi te je mašući nožem krenuo na policajce koji su intervenisali.

Robert B., očito u stanju psihičke rastrojenosti, oko 13 sati je došao ispred stana svoje bivše partnerke Maje G. s kojom ima dvoje dece. S nožem u rukama obilazio je oko zgrade u kojoj se u prizemlju nalazi njen stan. Ubrzo je o događaju izveštena policija te je na mesto stigla patrola, a onda su se začuli pucnji, piše Jutarnji list.

Nemački novinari prenose izjave svedoka koji navode kako je muškarac naoružan nožem, krenuo na policajce i nije se zaustavljao uprkos upozorenjima. Policajci su najpre pokušali da ga zaustave, ali je on i dalje nasrtao prema njima te je zamahivao nožem. Policajci su tada ispalili prema njemu dva do tri hica i usmrtili ga.

Gulber D. (68), koja je poznavala i upucanog Hrvata i celu porodicu bila je očevidac.

"Vraćala sam se s posla i taman sam izašla iz autobusa kad sam ugledala Roberta. Imao je nož u desnoj ruci. Obe ruke je ispružio prema gore i izgovarao je biblijske stihove. Obratila sam mu se i pokušala da ga smirim, ali on me nije slušao. Nije bio sav svoj. Govorio je "Meni se ništa ne može dogoditi. Ja sam Isus". Bilo me je strah da ne učini nešto nažao bivšoj supruzi i deci. Bio je jako ljut na nju. Tada sam nazvala policiju", prenosi Bild njene reči.

Kako su novinarima Bilda ispričali susedi koji su poznavali porodicu, Robert B. bolovao je od šizofrenije. Svoju bivšu partnerku Maju G., koja takođe ima psihičkih tegoba, navodno je upoznao tokom lečenja na psihijatriji, prenosi Jutarnji list.

