Portparol Kremlja Dimitrij Peskov objasnio je zbog čega se ruska vojska odlučila da poveća broj vojnika na 1,5 miliona.

Kako je naveo Peskov glavni razlog je što Zapad vodi posrednički rat protiv Ukrajine, ogovarajući na pitanje novinara koji je razlog da se donese odluka da se broj vojnika poveća na 1,5 miliona.

To je povezano sa ratom koji vode protiv Rusije zemlje kolektivnog Zapada“, rekao je Peskov.

On je naveo da akcije Zapada uključuju kako elemente indirektnog učešća u neprijateljstvima, tako i elemente ekonomskog, finansijskog i pravnog rata. To prevazilazi zakonske okvire, naglasio je on.

Ranije je ruski ministar odbrane Sergej Šojgu najavio velike promene koje rusku vojsku očekuju do 2026. godine. On je podsetio da je predsednik Rusije odlučio da poveća broj Oružanih snaga na 1,5 miliona vojnika.

Kurir.rs/Vesti.ru