VUKELIĆ: MOGUĆE JE MASOVNO POGUBLJENJE DEMONSTRANATA U IRANU! Iranske vlasti su saterane uza zid, moraju da idu na SVE ILI NIŠTA

Najmanje 522 osobe poginule su tokom četiri meseca antivladinih demonstracija u Iranu, navodi se u izveštaju koji je objavila američka agencija za ljudska prava.

Demonstracije u Iranu je podstakla smrt 22-godišnje Mahse Amini koju je policija za moral uhapsila jer joj kosa virila ispod marame, obavezne u Iranu. Ona je preminula tri dana posle hapšenja.

Među poginulima je 70 maloletnika i 68 pripadnika snaga bezbednosti. Oko 20.000 ljudi je uhapšeno, a 110 je pod teretom optužnica koje bi mogle dovesti do smrtne kazne, navodi se. Četiri osobe su već pogubljene.

Nemiri, koji su započeti u glavnom gradu Teheranu, gde je umrla Amini, proširili su se na oko 160 gradova u 31 iranskoj provinciji.

Milan Vukelić, doktorant Fakulteta političkih nauka u Beogradu i politikolog religija, gostovao je u jutarnjem programu povodom ovog velikog protesta u Iranu gde je naveo koliko su oni zapravo bitni.

- Iako godinama izučavam islam kao religiju i politiku islamskih država, nisam očekivao da će ovi protesti dostići ovaj nivo. Ovo su bez sumnje najveći nemiri koji su zadesili Islamsku Republiku od iranse revolucije 1979. godine koja je najveća revolucija u istoriji čovečanstva. Iran je od pomenute revolucije bio suočen sa pojedinim nemirima, ali su oni bili više socijalne prirode. Fokus je bio na ekonomiji i na ceni nafte. Ovi sada su defitivno usmereni protiv vlasti - rekao je Vukelić.

- Smrt te nesrećne devojke Mahse Amini je po meni samo vrh ledenog brega. U narodu se nagomilalo nezadovoljstvo i sada je došlo do eskalacije. U pravim islamskim zemljama vera i država su jedno. Arapi imaju čak termin za to, a Iran je tipičan primer toga. Iran je jedna islamska teokratija i koja se zanisva na vladavini islamskih pravnika. Dakle, vrhunskih poznavaoca šerijatskog verskog prava na čelu sa Ajatolahom. Napad na državu direktno je napad na Ajatolaha, a to je za Iran opasno. Iran je bez sumnje stub šijatskog islama, gotovo 40% šijitskog sveta živi u Iranu - rekao je Vukelić.

On se potom i dodatakao broja poginulih, uhapšenih i pogubljenih za koje smatra da su to neke najradikalnije mere koju je vlast morala da uradi kako bi branila svoj poredak.

Voditeljku Olju Lazarević interesovalo je mišljenje Vukelića o velikom upozorenju da će doći do masovnog pogubljenja demonstranata.

- Nije ne moguće da dođe do tog incidenta. Treba se staviti u kožu iranskih vlasti, oni su doterani do zida i nemaju više gde. Verovatno nisu očekivali da će se to desiti i da će doći do tog nivoa. Institucija Ajatolaha i sam poredak je ugrožen. Oni nažalost moraju da idu na sve ili ništa. Razlog zašto ranije nisu krenuli sa radikalnijim merama je činjenica da su svaki novi protesti u Iranu sve radikalniji i radikalniji. Sigurno da među njima postoji jedna doza straha. Zaista se nadam da će ovo stati, jer je zaista teško da gledamo ovakve slike u 21. veku -

