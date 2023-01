RESTRIKCIJE 12 SATI, NAJVEĆI PROBLEM LIFTOVI Hrvatski novinar o patnjama civila u gradovima Ukrajine, ljudi ipak VERUJU U POBEDU

Ove zime zima u Ukrajini nije kao prethodnih godina. Temperature su mnogo "pitome" nego ranije.

- Temperature su „prihvatljive” s obzirom da se ranijih godina živa u termometru spuštala i na minus 20 ili minus 25 stepeni Celzijusa. Sada je temperatura od minus 3 do plus 3 stepena, što je nekako prihvatljivo. Da se ​​razumemo, hladno je, naravno, ali je podnošljivo - kaže Denis Ivančić, Hrvat koji živi u gradu Ivano-Frankivsku i jedan je od retkih preostalih Hrvata u Ukrajini.

Naravno, najveći problem je to što ljudi u Ukrajini nemaju struju, odnosno imaju je veoma neredovno.

- Juče smo bili bez struje od 8 do 12 časova. Tako da smo ga imali od 12 do 14 časova, da ga više nismo imali od 14 do 18 časova. U 18 časova ponovo je došla struja na dva sata, do 20 časova, a od 20 do ponoći ponovo smo bili bez struje.

Dobijamo je na dva sata usred noći, pa smo opet bez nje od 2 do 6 ujutru. U šest ponovo dolazi do osam sati. I tako svaki dan. Odnosno, svakog dana preko Telegram grupa u 22 sata dobijamo raspored za naredni dan. Naravno, u toj poruci se ograđuju i kažu da su vremena dolaska struje promenljiva i da može doći do određenih odstupanja - kaže Ivančić.

Ljudi se kupaju, održavaju higijenu i greju kada imaju struju.

- Sve je na gas, a problem je što benzinske pumpe rade na struju i naravno, kad nema struje, nema ni gasa. Zbog toga ljudi kupuju nešto slično baterijama i onda se time greju. Snalazimo se kako znamo - kaže Ivančić.

Ali najveći problem u gradovima su liftovi.

- Da, to je veliki problem u zgradama koje imaju 8, 9 i više spratova. Živim u zgradi od osam spratova i starci, trudnice, deca imaju veliki problem kada žive na tim višim spratovima. Retko izlaze, a zbog toga su u velikoj meri sprečeni da odu u kupovinu, kod lekara... Ipak, veliki je broj volontera koji starijim osobama i onima koji ne mogu da izađu bez pomoći nose hranu i druge potrepštine - kaže nam Ivančić.

Pošto rat u Ukrajini traje već skoro godinu dana i očigledno neće prestati uskoro, zanimalo nas je kakva je situacija „u glavama” Ukrajinaca, žale li se na uslove života, da li nezadovoljan?

- Ne gunđaju, nisu pesimisti. Ukrajinci su genetski optimisti, uvek su veseli i nasmejani, dobro raspoloženi. Prihvataju situaciju onakvu kakva jeste i uvek su pozitivni. Nadaju se da će se rat brzo završiti, da će Ukrajina uskoro biti oslobođena, a u to niko ne sumnja – na kraju će Denis Ivančić.

