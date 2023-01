DRASTIČAN POTEZ KINE: Cenzuriše sve objave na internetu koje imaju bilo kakve veze sa širenjem ZARAZE!

U trenutku kada se Kina ponovo suočava sa novim pikom virusa korona, vlasti te zemlje odlučuju da donesu još jednu nelogičnu odluku.

Naime, odlučeno je da se uoči lunarne Nove godine cenzurišu sve objave na internetu koje imaju bilo kakve veze sa širenjem zaraze, a kao razlog takvog postupanja navode to da ne žele da se njihovi građani osećaju depresivno tokom praznika. Ipak, čini se da iza ovoga stoji sasvim druga namera.

Odluka dolazi nakon što je Kina objavila da je u ovoj državi od decembra do sredine januara umrlo više od 60.000 ljudi. Tačnije, ovaj crni bilans zabeležen je u periodu od kada su kineske vlasti odlučile da ukinu stroge restrikcije nultog kovida koje su tokom prethodne tri godine bile na snazi, piše Gardijan.

Ono što ovaj podatak čini još mračnijim jeste to što je kompanija za prognoziranje zdravlja Airfiniti procenila da postoje osnovane sumnje da je ovaj broj u stvarnosti deset puta veći – da je od posledica zaražavanja umrlo 600.000 ljudi.

Cenzura će trajati narednih mesec dana i biće usmerena na one koji šire „glasine“ o virusu i one koji dele iskustva pacijenata.

U saopštenju su kineske navele da će ova mera „sprečiti obmanjivanje javnosti i izazivanje društvene panike“.

Iza svega se kriju mračne namere?

Ipak, zapadni stručnjaci su izjavili za britanski Gardijan da bi iza svega mogla da se krije namera kineskih vlasti da preuzmu monopol nad onim što se postavlja na društvenim mrežama, koje su ujedno i kanal komunikacije koji je najteže nadzirati.

Pre svega, to se odnosi na to što Kina uporno tvrdi da drži pandemiju pod kontrolom, iako informacije koje ljudi postavljaju na mreže govore suprotno.

Na internetu je tokom prethodnih dana osvanuo niz iskustava onih koji su bili zaraženi, ili su poznavali nekog ko je zaražen od kada je Kina relaksirala mere protiv virusa korona. Svedočili su o situaciji u kineskim bolnicama koja podseća na pakao, nedostatku kreveta za bolesnike u istim, premoru lekara koji su prinuđeni da rade i po nekoliko dana vezano, kao i o sveopštoj nestašici lekova.

Ovaj pritisak bio je i okidač koji je primorao Kinu da prvi put od decembra objavi podatke o preminulima od virusa korona.

foto: Kineski radio Internacional

Tako su u subotu zdravstveni zvaničnici objavili ažurirani broj smrtnih slučajeva od skoro 60.000 ljudi. Brojka je uključivala samo one koji su umrli u bolnici.

Do tada je vlada prijavila samo oko 5.000 smrtnih slučajeva od početka pandemije, uključujući samo nekoliko desetina otkako je ukinula politiku nultog kovida. To je bilo u suprotnosti sa nezvaničnim izveštajima o smrtnim slučajevima, a takođe i time što su neki gradovi prijavili stope infekcije do 90 odsto svoje populacije.

Komunistička partija preosetljiva na ovu temu

Ipak, vladajuća Komunistička partija ostaje preosetljiva na kritike koje dolaze sa Zapada na račun njenog odgovora na epidemiju i optužbe da nije transparentna sa podacima. Rana upozorenja kineskog doktora Li Venlianga o izbijanju zaraze prvobitno su odbačena i kažnjena kao neosnovano širenje panike.

Novije izveštavanje o masovnoj epidemiji nakon ukidanja restrikcija je u državnim medijima označeno kao „udruženi napad na Kinu“.

Takođe, zdravstveni zvaničnici tvrde da je trenutni talas infekcija dostigao vrhunac, ali isto tako upozoravaju građane na moguće infekcije zbog kojih ne bi trebalo da posećuju starije rođake ukoliko to nije neophodno.

Da li Kina krije pola miliona umrlih?

Sve ovo je mnoge stručnjake dovelo do zaključka da Kina zapravo krije abnormalno veliki broj preminulih od posledica virusa korona.

Naime, Điao Jahui direktorka Biroa za medicinsku upravu pri Nacionalnoj zdravstvenoj komisiji pre nekoliko dana izjavila je da je između 8. decembra i 12. januara u kineskim bolnicama od korona virusa preminulo je ukupno 59.938 ljudi prosečne starosti 80,3 godina.

Ipak, u četvrtak je nezavisni prognostičar Airfiniti rekao da je njihov novi model povećao procene broja slučajeva i smrtnih slučajeva u Kini. U saopštenju se navodi da je broj umrlih od decembra sada procenjen na 608.000, u odnosu na prethodnu procenu od 437.000.

Organizacija je takođe promenila svoju prognozu o dva uzastopna talasa infekcije u jedan, koji je bio „veći i ozbiljniji”, donevši čak 62 miliona novih slučajeva tokom perioda od dve nedelje – prazničnog perioda u Kini.

„Predviđa se da će broj smrtnih slučajeva dostići vrhunac od 36.000 dnevno 26. januara tokom lunarnog novogodišnjeg festivala. Ovo je više u odnosu na našu prethodnu procenu da je broj smrtnih slučajeva dostigao vrhunac od 25.000 dnevno“, navodi se u saopštenju.

Kurir.rs/Nova