AMERIKA OVE NEDELJE UVODI SANKCIJE VAGNEROVCIMA! Bela kuća najavila: "Označićemo ih kao transnacionalnu KRIMINALNU ORGANIZACIJU"

Američke vlasti najavile su da će rusku plaćeničku grupu Vagner označiti kao "transnacionalnu kriminalnu organizaciju", pošto je ta paravojna organizacija do rata u Ukrajini – gde koristi zatvorenike – delovala kao nemilosrdni instrument ruske moći u senci u desetinama zemalja, pre svega u Siriji i Africi, prenosi Radio slobodna Evropa pisanje svetskih medija.

SAD će Vagner grupu, za koju se veruje da ima hiljade plaćenika u Ukrajini, označiti kao "transnacionalnu kriminalnu organizaciju", prenosi BBC. Bela kuća je saopštila da će ove nedelje uvesti nove sankcije toj grupi i njenoj mreži podrške.

foto: Shutterstock

Nova oznaka Vagnera, kako navodi britanski javni servis, omogućiće američkoj vladi da primeni šire sankcije protiv te paravojne grupe, koja je, između ostalog, delovala u Siriji, Libiji i Centralnoafričkoj Republici.

Portparol za nacionalnu bezbednost Džon Kirbi rekao je novinarima 20. januara da je Vagner odgovoran za "zverstva i kršenja ljudskih prava u Ukrajini i drugde".

Kirbi je rekao da se sada u Ukrajini nalazi oko 50.000 plaćenika Vagnera, od čega je oko 40.000 regrutovano iz ruskih zatvora.

SAD ocenjuju da se povećavaju tenzije između ruskog Ministarstva odbrane i Vagnera kako se ruski predsednik Vladimir Putin sve više oslanja na Vagner u izvođenju operacija u Ukrajini, ističe CNN.

"Vagner postaje rivalski centar moći ruskoj vojsci i drugim ruskim ministarstvima", rekao je Kirbi.

Obaveštajni podaci SAD sugerišu da rusko Ministarstvo odbrane "ima rezerve" u pogledu Vagnerovog regrutovanja ruskih zatvorenika.

Visoki američki zvaničnik rekao je za CNN prošlog meseca da je Vagner grupa izgubila hiljade boraca u Ukrajini samo u poslednja dva meseca, najviše oko Bahmuta, ali su se, prema zvaničnicima Pentagona, u nekim oblastima pokazali efikasnijim od ruske vojske.

Tenzije između ruskih odbrambenih zvaničnika i lidera Vagner grupe takođe rastu usred javnih pritužbi plaćenika da im ponestaje oprema, kao i izveštaja da Prigožin želi da preuzme kontrolu nad unosnim rudnicima soli u blizini Bahmuta.

foto: Printscreen/Twitter

U snimku objavljenom u ruskim državnim medijima, borci Vagner grupe žale se da im ponestaje borbenih vozila, artiljerijskih granata i municije, što im ograničava mogućnosti da zauzmu Bahmut, ukazuje CNN, dodajući da Prigožin za to krivi " birokratiju i korupciju".

SAD veruju da Prigožin otvorenim prkošenjem ruskom ministarstvu odbrane pokušava da sebi stvori pozitivan publicitet.

"Prigožin pokušava da unapredi sopstvene interese u Ukrajini", rekao je Kirbi, dodajući da "Vagner donosi vojne odluke uglavnom na osnovu onoga što će stvoriti pozitivan publicitet za Prigožina".

Posle prvog pojavljivanja u Ukrajini 2014. godine, Vagner je stekao reputaciju kao nemilosrdni instrument ruske moći u senci koji je optužen za kršenje ljudskih prava u Siriji, Maliju, Centralnoafričkoj Republici i Ukrajini, piše Vašington post.

Prigožin je proveo devet godina u zatvoru zbog pljačke i drugih kriminalnih dela, pre nego što je u postsovjetskom Sankt Peterburgu – gde je upoznao Putina – imao štand za hot dog, kazina i restoran.

foto: EPA/Sergei Ilnitskypool

Nakon što je godinama radio u senci Prigožin je u Rusiji postao javna ličnost posle invazije na Ukrajinu, navodi list, dodajući da je, prema američkim obaveštajnim podacima, svoje žalbe na rusku vojsku izneo i lično Putinu.

Prigožinova kompanija Konkord katering dobila je ugovore s ruskim državnim i lokalnim entitetima, posle čega je bivši osuđenik i ugostitelj počeo da se bavi i spoljnim poslovima, finansiranjem ozloglašene farme trolova u Sankt Peterburgu "Agencija za internet istraživanja", koja se mešala u predsedničke izbore u SAD 2016.

Sam Vagner je izrastao prošle godine u veliku silu na bojnom polju pošto je Putin Prigožinu dozvolio da regrutuje osuđenike direktno iz ruskih zatvora, ističe Vašington, dodajući da je plaćenička grupa mesecima vodila brutalnu bitku protiv ukrajinskih snaga oko Bahmuta, dok je nedavno ostvarila uspehe u toj oblasti u gradu Soledaru.

"Oba su rudarski gradovi – gips u Bahmutu i so u Soledaru", rekao je Kirbi. "Mislimo da to takođe ima ulogu u tome što gospodin Prigožin tako nepokolebljiv sipa, bukvalno samo baca tela u mlin za meso da bi dobio ta dva grada. To je sasvim u skladu s njegovim načinom rada na mestima kao što je Afrika, gde traži prava na rudarenje".

Kirbi je u petak rekao da će nova oznaka Vagnera otvoriti "dodatne puteve" da SAD prate poslovne aktivnosti te grupe širom sveta, ali i da će drugim zemljama i institucijama dati mogućnost da slede primer Vašingtona.

"Svakoj kompaniji koja razmišlja o pružanju podrške Vagneru, naša poruka je ovo", rekao je Kirbi. "Vagner je kriminalna organizacija koja čini široko rasprostranjena zverstva i kršenja ljudskih prava i mi ćemo neumorno raditi na identifikaciji, ometanju, razotkrivanju i ciljanju onih koji pomažu Vagneru."

(Kurir.rs/Beta)