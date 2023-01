"ŠTA ĆE AMERICI, DA POSLE JEDNOG PENZIONERA IZABERu DRUGOG?" Kovačević: Bajden teško do kraja mandata, Trampu ulivaju lažnu nadu

Izbori u Americi uvek su aktuelna tema jer od njih zavisi subina, pa moglo bi se reći, dobrog dela planete. Kada predsedničkim izborima dodamo ime Donald Tramp, e onda je to stvarno aktuelno.

Donald Tramp, opet? Donalda Trampa, 45. predsednik SAD i gubitnik na prošlim predsedničkim izborima, od kada je podneo kandidaturu za predsedničke izbore 2024. godine, mnoge ankete javnog mnjenja vide ga kao budućeg predsednika Amerike. Tramp je bio 45. predsednik SAD, a tu dužnost je obavljao od 2017. do 2021. godine, kad je na vlast došao aktuelni predsednik Džo Bajden. Ovo su mu treći izbori u karijeri, a saopštenje o kandidaturi, koje je objavljeno iz njegove baze u Mar-a-Lagou na Floridi, dolazi posle međuizbora na kojima su Republikanci postigli ne baš sjajan rezultat, pošto nisu uspeli da od Demokrata preuzmu kontrolu nad Kongresom SAD.

Nekoliko američkih kongresmena iz Demokratske stranke kritikovalo je predsednika Džozefa Bajdena zbog načina na koji je postupao sa poverljivim materijalima, nakon najnovijeg otkrića nekoliko dokumenata sa oznakom poverljivosti u Bajdenovoj kući u Vilmingtonu u Delaveru

Antonije Kovačević, glavni i odgovorni urednik portala Serbian Times gostovao je u jutarnjem programu Redakcija, putem video linka, dajući novo svetlo na situaciju u SAD-u.

Nakon što se osvrnuo na situaciju u Ukrajini kroz okvir ekonomske i vojne pomoći Zapada Ukrajini, u rusko-ukrajinskom sukobu, posebno Amerike, razgovor su usmerili ka unutrašnjem pitanju u SAD-u.

Prokomentarisao je skandal nakon postupanja predsednika Džozefa Bajdena sa poverljivim materijalima koje su pronašli u njegovoj kući u državi Delaver.

- Rekao bih da aktuelni predsedik ima jedno opravdanje i da ga ne treba osuđivati zbog ovoga, on je prilično onesposobljen da obavlja svoju dužnost. Javnost je opredeljena da izgura ovaj mandat 2024. godine, ako se nešto dramatično ne desi, to će i uraditi - rekao je i kroz smeh nazvao celokupnu situaciju sa predsednikom Bajdenom - simpatičnom.

- Simpatično je to da je sada tema Bajden i to što je pronađeno u njegovoj kući u državi Delaver. Mediji ovo prate dozirano. Postavlja se pitanje da li će on biti u stanju da izgura ovaj mandat, a veći deo demokratskog establišmenta misli isto. Možda je ovo priprema za novog kandidata za 2024. godinu, gde će možda čekati Trampa - rekao je Kovačević.

04:14 POSLE JEDNOG PENZIONERA AMERIKA BIRA DRUGOG PENZIONERA?

Istraživanja vezana za Trampa i mogućnost njegovog ponovnog vraćanja na političku scenu u SAD-u, Kovačević je nazvao irelevantnim.

- Nisam siguran da su ova istraživanja relevantna i da daju Trampu nekakvu nadu da će biti izabran na stranačkim izborima 2024. godine. Veće šanse da dobije republikansku kandidaturu ima guverner Floride, Desantis. Da li najveća svetska sila posle jednog penzinera predsednika treba da izabere drugog penzionera?- upitao je on i dodao:

- Trampovi kandidati koji su ubedljivo pobedili na stranačkim izborima nisu se pokazali u okršaju sa demokratama - rekao je Kovačević, nazvavši prednost republikanaca jalovom.

- Ispostavilo se da ljudi koji imaju Trampovu podršku, na nivou država, nisu dovoljno jaki da bi republikansku partiju doveli u vlast u Vašingtonu - primetio je Kovačević.

Ključnog kandidata za 2024. godinu, kako je rekao još uvek nema, ali će se do 2024. godine pojaviti.

- Mediji su vrlo pametno iskoristili kampanju za ove izbore, gde su već započeli neku vrstu sukoba, i sukoba koji nije realan, više je medijski. I tako su počeli da troše i slabe i jednog i drugog. Što više bude reč o sukobu Desantisa i Trampa slabiće i Republikanska partija. To je cilj establišmenta u Vašingtonu, iako se Desantis nije izjasnio za učestvovanje u izborima. Mediji insistiraju na ovoj priči i iznošenju prljavog veša, upravo da bi sučeljavanjem ova dva kandidata oslabili i jednog i drugog - zaključio je Kovačević.

