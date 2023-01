ŠTA JE MOGUĆI CILJ RUSKE OFANZIVE U UKRAJINI? Strateški bitnije je slomiti otpor ukrajinske vojske, a ne zauzeti teritoriju!

Neimenovani zvaničnici upoznati sa obaveštajnim podacima izjavili su za CNN da postoje "znaci" koji ukazuju da ruski predsednik Vladimir Putin planira da napravi veliki potez u narednih nekoliko nedelja kako bi povratio inicijativu u ratu.

Mnogi vojni analitičari navode i da "stara garda" polako preuzima inicijativu da se krene u masovnu vojnu operaciju u Ukrajini. Kurir je još u septembru 2022. godine nagovestio mnoge stvari koje su se izdešavale i gde je Kijev imao loše procene i time izgubio rat, iako su mnogi navodili da je Rusija tad poražena i da su izgubili rat u Ukrajini. Ispostavilo se da to nije tako i da neke stvari baš i ne stoje.

O ovome je za Kurir pisao vojni komentator Boško Jovanović, pa u skladu sa time ponovo navodimo scenario kako bi mogla da izgleda buduća ruska ofanziva ili protivofanziva, što zavisi ko kako gleda.

"Iako se paničilo bez ikakvog razloga među Srbima da su Rusi ovakvi i onakvi, da ne znaju da ratuju. Rusi znaju da ratuju, Ukrajinci ne znaju. Jer čak i da Ukrajina zauzme Belgorod i zauzme Kursk, Rusija nije izgubila rat. Ljudi moraju da shvate da su Rusi sami spalili Moskvu 1812. pa su pobedili Napoleona. Kutuzov je tad rekao: "Da bi Rusija živela Moskva mora da gori". Znači Rusima nikakve žrtve nisu problem. Izgubili su milion vojnika u bici za Moskvu. Rusi mogu da trpe, pa su trpeli 800 dana gladi bez ikakvih sredstava u opsadi Lenjingrada. EU je trenutno Rusiju uspešno vratila u Sovjetski Savez. To je rađeno bez ikakvog plana sankcija Zapada i osnovni razlog za sankcije je zapadna bahatost.

Kao što su Rusi dopustili Nemcima da dođu do Moskve, a onda pozvali jednice iz Sibira koje su bez problema odbacile 300 km dalje nemačke trupe, razvlačenjem ukrajinske vojske do ruske granice se otvara mogućnost da se sa ruske teritorije gađa ukrajinska vojska i da se izvrši okruživanje ukrajinske vojske napadom na bokove. Pošto je ukrajinska vojska dosta blizu ruske teritorije, ruska kontraofanziva ne zahteva mnogo resursa, dok odbrana linije koju drži Ukrajina zahteva dotur municije, opreme i sveže vojske. Rusi idu na vrlo prostu taktiku koju je smislio GRU da Ukrajinu ostave bez struje, vode, gasa, pa Ukrajina može da dođe do Moskve, da je spali! Može da dođe do Vladivostoka, ali bez struje i vode Ukrajina ne može da opstane. Mi smo za vreme bombardovanja imali struju zahvaljujući EPS-u i dobroj pripremi za taj rat. Mi smo se za razliku od Ukrajinaca pripremili za taj rat. E sad što se to nije završilo kako je trebalo, to je drugo pitanje.

Ruska kontraofanziva će možda doći u novembru, decembu, njima se ne žuri. Zelenski je više puta izjavio da Zapad treba da utiče da se rat završi pre same zime, jer Ukrajinci neće moći da prežive zimu, tako da Rusi nema potrebe da žure. Svi možemo da se setimo propagandnih filmova gde Gebels poziva Nemca da skupe toplu odeću i šalju je na istočni front. Vermaht je hteo da ratuje sa Rusima ali se za zimuu nije pripremio, pa je bilo bože svašta ko ratuje proitv Rusa , mada se ne pripremi za zimu. Ko je izdržao što su Rusi, izdržaće i sankcije Zapada, koje su ništa u odnosu na sankcije SRJ, pa smo i mi izdržali. Strateški neće se zauzimati teritorija, nego će se ići na slamanje otpora, ali to je viša matematika za tastatura ratnike, a kad bi se svi razumeli u strategiju i sve, verovatno ne bi postojali pravi stručnjaci".

Kurir.rs/Andrej Mlakar/Boško Jovanović