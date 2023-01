AKO PADNE BAHMUT, RUSIMA SE OTVARAJU 2 PRAVCA?! Antić: Ukrajinci više ne mogu da organizuju odbranu IZGUBILI SU 140.000 VOJNIKA

Sukob ruske i ukrajinske vojske se intenzivirao u Zaporožju, koje je mesecima stagniralo. Savetnik Volodimira Zelenskog otkrio je da Kijev očekuje napad sa severa u Belorusiji, iz ruskih uporišta Donjecka i Luganska na istoku i na jugu sa poluostrva Krim.

Rusija je ostvarila svoj prvi veći teritorijalni dobitak prošle nedelje kada je zauzela grad Soledar koji se bavi rudarenjem soli. Preuzimanje kontrole nad gradom omogućava Rusima da preseku linije snabdevanja ukrajinskih snaga u Bahmutu, saopštila je Moskva, a takođe nova osvajanja doprinela bi tome da Rusija ponovo "zauzme kormilo".

Gosti Usijanja bili su Nikola Antić, stručnjak za medjunarodnu bezbednost, i Darko Obradović, Centar za stratešku analize.

Oni su se dotakli trenutnog stanja na frontu, Putinove moguće ofanzive iz 3 pravca, ali i ranjenih o kojima se malo priča.

- Neko će morati da bude kriv za ovo što se dešava u Ukrajini. Vraćanje vojske u prvi plan je izlazna strategija za političare u Kremlju koji su postavili suviše radikalne ciljeve i koje ruska vojska nije u stanju da ispuni. Ruska vojska je žrtva ruske nerealne politike. Sama pojava tog Vagnera i taj PR rat pokazuje da nešto nije uredu - rekao je Obradović i nastavio:

- Ako vi imate nekog tipa krajnje sumnjivog kao što je taj Prigožin. Koji vređa generale, meša se u politiku, izvlači ljude i šalje ih kao topovsko meso, to onda znači da nema ozbiljnosti. Sve je ovo ponašanje gubitnika. Mi pričamo o Soledaru i Bahmutu kao da su bitni, a oni su zapravo jako mali. To nam govori da ovaj rat može da potraje i da Rusija može da šalje ljude kao topovsko meso i narednih 10 godina. Neće njima to manjkati.

Antić se osvrnuo na samu ofanzivu.

- Mislim da je ta ofanziva već krenula. Mislim da se delovi te ofanzive već prepoznaju na Zaporoškom pravcu, kod Solidara i oko Bahmuta, gde Darko kaže da nije nikakav uspeh. Ranjenih ukrajinaca u zadnja 2 do 2 i po meseca ima 420.000 samo u Bahmutu. Na jednog mrtvog ide tri ranjena što znači, da su oni izgubili 140.000. Vidite koliko je ljudi izbačeno iz stroja samo u tom jednom gradu - rekao je Antić i dodao:

- Da, on ne predstavlja nikakav strateški cilj, predstavlja operativni cilj za deo fronta u Donjecku. Zašto? Zato što će padom Bahmuta biti otvoreni pravci na jug prema Mariniki i Avdeevki, i na sever prema Slavijansku i Krematorsku. Sa tim što su već krenule operacije na sever padom Soledara i mesta Sol. Strateški cilj Rusi mogu da ostvare tek kada izađu na Dnjepar, a za to ima još 400 do 500 kilometara teritorije. Na toj teritoriji bi Ukrajinci trebalo da naprave neku vrstu odbrane da bi zaustavili rusku ofanzivu. Ja mislim da oni ne mogu tu odbranu da organizuju i baš zato što ne mogu, grčevito se drže za taj Bahmut i Soledar.

