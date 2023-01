OVOJ OSOBI VAGNER POLAŽE RAČUNE?! Obradović otkrio glavni razlog njihove pojave na ratištu: PERU SE GUBICI U ZVANIČNOJ STATISTICI

Grupa Vagner na čelu sa Jevgenijom Prigožinom glavna je tema prethodnih nedelja, a njihov uticaj u ratu u Ukrajini je veliki.

Gosti Usijanja bili su Nikola Antić, stručnjak za medjunarodnu bezbednost, i Darko Obradović, iz Centra za stratešku analizu. Oni su se dotakli ove privatne kompanije i pojedinosti koji se kriju od javnosti.

Naime, Antić je na početku naveo da je pogrešan izraz da Vagner ima generale, jer on to nema.

- To što se priča o smenama ljudi u vojsci. Priča se da ih zovu Vagnerovi generali. Vagner nema generale, to je privatna firma isto kao što je bila američka firma MPRI il ifirma Mocart.

Voditeljku je potom interesovalo kome ta privatna vojna firma polaže račune.

- General Gerasimov. Regularni general ruske vojske je glavno komandujući nad privatnom vojnom formacijom. Na ukrajinskom vojnom bojištu ne postoji ni jedna grupacija koja se ne nalazi pod komandom ruskog generalštaba. To je velika razlika između zapadnih vojnih privatnih firmi. Zapad ih je pravio kao sredstvo preko kojih će da izvodi tajne operacije - rekao je Antić i naveo primer:

- Na primer kada je pravio MPRI, koristio ga je da bi isplanirao operaciju Oluja čija je posledica bila etničko čišćenje Srba iz Hrvatske. Ako bi se nekad pokrenuo krivični postupci protiv njihovih šest generala na čelu sa Karlom Vuonom, Amerika bi uvek mogla da opere ruke i da kaže to su ljudi privatnici mi nemamo ništa sa tim. Sa druge strane Rusi pokušavaju da naprave privatne kompanije kao što to rade Amerikanci, ali im to ne polazi za rukom jer oni nisu ljigavi kao što su to Amerikanci.

Obradović se nije složio sa Antićem i smatra da se ne zna kome privatna vojna firma polaže račune.

- Niko to ne zna. Imali ste Kadirova koji je imao čitavu armiju vojnih blogera koji su ga hvalili. Onda su te Čečene koristili za one zaštitne jedinice da ubijaju Ukrajince koji se povlače kao tokom operacije Barbarosa. Imate tog Prigožina koji se pojavio ni od kuda i prisvaja svoje pobede. Onda imate Kremlj koji pokušava da vrati autoritet generalštabu - rekao je Antić i dodao:

- Šta će uopšte Vagner tamo? On služi da prikrije sve moguće gubitke koji Rusi trpe. Onog trenutka kada ih podvedu pod taj Vagner oni neće ući u zvaničnu statistiku.

