RUSKI RATNI BROD PLOVI KA AMERIČKOJ OBALI? Nosi rakete devet puta BRŽE od zvuka, radari snimili manevar u moru

Ruski ratni brod naoružan raketama Cirkon plovi ka američkoj obali sa "nezaustavljivim“ hipersoničnim raketama, piše The Sun, pozivajući se na izveštaje NATO-a sa terena.

Fregatu "Admiral Gorškov“ sa vođenim projektilima pomno prati mornarica NATO-a. Ruski ratni brod je naoružan raketama Cirkon koje mogu da dostignu brzinu od 10.700 kilometara na sat, devet puta veću od brzine zvuka, i može da nosi nuklearno oružje. Fregata nosi i rakete Kalibr koje je Rusija koristila u agresiji na Ukrajinu.

Prema nepotvrđenom izveštaju ruskog Telegram kanala, brod je primećen na radaru u međunarodnim vodama Atlantskog okeana, ali na udaljenosti u dometu američke obale. Ministarstvo odbrane Rusije još nije komentarisalo ovu informaciju, koja je objavljena nakon što je britanska Kraljevska mornarica presrela rusku fregatu u Lamanšu početkom ovog meseca.

Odlazak ove fregate iz arktičke pomorske baze Severomorsk 4. januara ruski predsednik Vladimir Putin je pozdravio kao "važan, ako ne i izuzetno značajan događaj”. On je jasno stavio do znanja da je misija ove fregate da pokaže snagu Zapadu. On se takođe hvalio da NATO nije dorastao najnovijoj generaciji ruske hipersonične vatrene moći.

- Nijedna zemlja nema ništa slično Cirkonu. Siguran sam da će tako moćno oružje omogućiti pouzdanu zaštitu Rusije od potencijalnih spoljnih pretnji i pomoći u obezbeđivanju nacionalnih interesa naše zemlje, rekao je tada Putin.

Moskva se ranije hvalila da je ova fregata "najopasniji neprijatelj ratnih brodova u svetskim okeanima“. Prošle godine, projektil Cirkon je probno ispaljen sa "Admirala Gorškova“ u Barencovom moru i pogodio je cilj udaljen 1.000 kilometara u Belom moru. Kapetan fregate Igor Krohmal je tada rekao: "Niko neće videti lansiranje rakete i njen let“. Videće to tek kada pogodi metu“.

Fregata 'Admiral Gorškov' je u ovoj misiji trebalo da isplovi u Indijski okean, a sledećeg meseca se očekuje da učestvuje u zajedničkim vojnim vežbama sa kineskom i južnoafričkom mornaricom u blizini luka Durbana i Ričards zaliva u južnoafričkim vodama.

