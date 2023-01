KOJI LJUDI ZAISTA UTIČU NA VLADIMIRA PUTINA?! Zašto Aleksandar Dugin nikad nije imao uticaj na ruskog predsednika!

Nedavno je lansirana bila priča da je veliki uticaj na intelektualni i politički razvoj imao Aleksandar Dugin. Ime ovog ruskog filozofa, društvenjaka, geopolitičara, a pre svega konspirologa dugo se pre svega u zapadnim medijima provlačila ideja da on ima veliki uticaj na ruskog predsednika.

Da li je tako i da li je Dugin zaista uticao na Vladimira Putina na formira svoje političke i ekonomske poglede i njegov način razmišljanja upitali smo magistra međunarodnih odnosa Boška Jovanovića.

"Razlika između pravnika i politikologa je sledeća. Ja u svemu kao politikolog vidim tri dimenzije, a pravnik dve. Pravnik se ne zanima dubinom. Pravnik ima okvir koji se sastoji od pravila i zakona i on u okviru toga promišlja. Jedini pravnik koji je imao širinu i dubinu bila je profesor Smilja Avramov, koju sam imao čast da poznajem i još veću čast da me Smilja Avramov smatra jednog od 5 ili 6 svojih prijatelja. Nikad nisam mogao da sanjam da ći da dobijem takvo priznanje i na tome sam zahvalan. Profesorka ima širinu u razmišljajnju zato što je govorila enegleski, nemački, francuski i italijanski. Pored međnuardonog prava koje je završila u Beču 1939 završila je konzervatorijum u Beču-klavir. Bila je prosto erudita i ona je mogla da posmatra da ide u prošlost, da predviđa. Ovako pravnik ne-nije moguće.

Putin je završio pravni fakultet u Sankt Peterburgu, pa je zaslužio da ga prime u KGB. Putin nije završio MGIMO, koji bi u Sovjetsko doba davao ogormnu širinu, ogormnu dubinu u znanju i učio te da misliš. Putin je posle karijere u KGB-u kad se bavio međunarodnom ekonomskom saradnjom za Peterburg završio aspiraturu, to je u to vreme bio takav sistem osnovnih studija. Aspiratura od tri godine, pa doktorat od tri godine i ona se ticala ekonomije. Tu se Putin zalagao za ekonomski liberalizam. Može da se pročita njegova teza i videće se da je ekonomski liberal. U ekonomiji na njega je direktno uticala Čikaška škola, znači Milton Fridman, Fridriha fon hajeka i Ludviga fon Mizea. Zašto govorim Čikaška škola zato što Putin razume ruski i nemački. On od strane literature uglavnom je čitao nemačku. Pošto su oni iz Čikaga bili nemačkog porekla onda je to bez problema bilo prevođeno na nemački i u ideloizma koji su uticali na Putina treba tražiti Nemce ili ruske germanofile, kao što je na primer Ivan Ilijn.

Bavio sam se Ivanom Iljinom. Putin naprosto veruje da je liberalna ekonomija najbolja ekonomija da se stekne što više para i da se sa tim parama nešto radi. U Rusiji imate jedinstvena stopa PDV-a što jre odlika liberalne ekonomije i kod Putina se vidi lična zainteresovanost za ekonomska pitanja da se reše kroz liberalnu formu. Svi ekonomisti koji su bili u vlasti su isključivo ekonomski liberali. Nije postojao nijedan ekonomista koji se zalagao za protekcionizam, carine da se na taj način pomaže domaća industrija. Znači u Rusiji je po liberalnoj formuli bio dopušten uvoz svega od naočara, nameštaja do svega ostalog. Znači na Putina utiče i Karl Haushofer.

Putin, ponavljam nema nikakve veze sa Duginom, zato što Dugin nema nikavu originalnu ideju. Ideja kod Putina da su Rusi i Ukrajinci jedan narod ne potiče od Dugina nego od Georgija Vernackog profesora sa Univerziteta Jel koji je napisao šestotomnu istoriju Rusije. Knjiga koja se zove Kijevska Rusija prevedena je na srpski, moja malenkost je ima. Georgije vernacki se smatrao istovremno Rusem i Ukrajincem. Te Putinove stavove najbolje možete procenite kroz njegove govore koji su objavljeni na sajtu Kremlja. Taj tekst da su Rusi i Ukrajinci jedan narod ima na engleskom, pa je svako na Zapadu mogao da pročita i da mu bude jasno šta to Rusija hoće u Ukrajini. Ja imam u svojoj biblioteci memoare Harija Trummena ili kako ga mi iskrivljeno zovemo Trumana. On je u dvotomnoj autobiografiji svuda koristio termin Sovjetska Rusija. Nije koristio termin Sovjetski Savez, bilo šta drugo. Ne pominje se Ukrajina nego samo Sovjetska Rusija.

Poneta zašto se Dugin stalno pominje je zato što se ništa drugo nije čitalo. Da li je Putinova disertacija dostupna na internetu - jeste. Da li može da se čita-može. Da li su meni na predavanju na MGIMO govorili da je Putin ekonomski liberal- jesu. Znači sadašnji dekan Međunardonih ekonomskih odnosa na MGIMO-u Oleg Borisovič Pičkov moj profesor, drug je rekao ljudi mogu da pričaju o Putinu šta hoće, ali Putin je ekonomski liberal. Zašto na primer rublja ima plivajući krus, a ne fiksni? Pa zato za to što se za njega liberali zalažu, da tržište da će da reši sve i da državna intervencija mora da bude iminimalna. Znači radi se o tome da uopšte nije teško da se pročita o Hajeku, pa o Mizesu pa o Miltonu Fridmanu. A ha oni hoće to. A ha pa Putin hoće to, verovatno je čitao oto me,. Naravno da jeste. Mnogo je lakše reći Dugin. Naravno Haushofer kao geopolitičar čiji su svi radovi na nemačkom u originalu je Putin čitao. koji se zalagao za osovinu Berlin-Moskva-Tokio.

Baš zbog ideja Haushofera postoji gasovod Sverni tok 1 i Severni tok 2 jer to Rusiji ne treba. Vidite kome sve sa Rusija prodaje gas i naftu Azijia i Afrika. Ljudi u Gaspromu su davno pre bilo kakvog sukoba između Zapada i Rusije napravili analizu i došli do zaključka da treba da grade gasovode prema Aziji, jer će Evropa da ostane bez industrije i treba da grade ka Japanu, Koreji, Kini da se sarađauje sa Iranom. Sami Rusi su došli do zaključka da sama perspektiva sa Evropom nije sjajna, ali je izgrađen Severni tok 1 i 2. Severni tok 1 i 2 kome treba Nemačkoj. Znači ako treba nemačkoj može. Ljudi treba da utuve u glavu Putin je GERMANOFIL.

Znači odazvaće se na bilo koji apel iz Berlina. Kao što će njemu i Berlin da čini usluge. Znači Nemci utiču na Putina. kao što ja volim Berđajavea, on voli nemačku literaturu. Uticaj Nemaca na Ruse je ogoroman. Da je Dugin neki crni ideolog bi bio savetnik u Kremlju ili imao neku formalnu funkciju. On je nema, on je samoreklamer.

