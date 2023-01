SVE VEĆA OPASNOST OD GLOBALNOG SUKOBA: Da li će rat da se proširi i izvan granica Ukrajine?

Rat u Ukrajini ušao je u 339. dan, a najteže borbe vode se na istoku zemlje. Ipak, opasnije i krvavije od svega toga, tek bi moglo da usledi, jer i ruska i ukrajinska strana iznova zaoštravaju ratne poruke!

Kijev navodi da spremaju udar na Moskvu i Sankt Petersburg, Nemačka šalje 14 savremenih borbenih tenkova "Leopard 2" i poručuje da će uvek biti predvodnik u podršci Ukrajini protiv ruske invazije. S druge strane, portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova kaže da Nemačka time potvrđuje da je umešana u, kako navodi, "unapred planirani rat protiv Rusije" uz posebno isticanje rečenice: "Nemojte kasnije da kažete da za to niste čuli". Zategnutost u konfliktu povećava i dolazak borbenih tenkova "M1 abrams", koji Ukrajini stižu od SAD, na šta Kremlj odgovara: "To je skupa glupost, tenkovi će goreti!". Ocene vojnih stratega su da sve ovo zastrašujuće ubrzava tempo rata i da je Ruska Federacija sada u ratu protiv NATO i Zapada, što može da izazove eskalaciju konflikta i izvan granica Ukrajine i da dovede do globalnog sukoba.

Gosti Usijanja: Biljana Šahrimanjan - Obradović, Centar za stratešku analizu Andrej Mlakar, urednik rubrike Planeta na portalu Kurir.rs

