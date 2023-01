SATELITSKI SNIMCI OTKRILI PUTINOV PLAN ZA ODLUČUJUĆU BITKU? Uočena posebna utvrđenja za UDAR: "Rusi su zabrinuti, ali..."

"Putinov plan preventivnog udara otkriven na satelitskim fotografijama", naslov je velike analize američkog The Daily Beasta koja se temelji na satelitskim snimcima ukrajinskih snaga. Snimci, naime, upućuju na to da ruska armija ubrzano gradi ozbiljnu mrežu utvrđenja i rovova duž fronta što sugeriše kako Rusija očito očekuje novu rundu snažnih borbi, odnosno skoru ukrajinsku ofanzivu širokih razmjera.

Obavještajni analitičar Brady Africk tvrdi kako ruska armija gradi utvrde duž celof fronta u Lugansku - od ruske granice do Donjecka, ali i u regijama Zaporožja i Herson. Satelitski snimci, piše The Daily Beast, ukazuju i na moguću nervozu Moskve zbog mogućeg pokretanja ukrajinske protivofanzive u nadolazećim nedeljama, a možda čak i na to da sami pripremaju (protiv)ofanzivu.

- Rusi u osnovi pokušavaju konsolidovati i zadržati delove Ukrajine koje su do sada osvojili. Svojim vojnicima koji ratuju u Ukrajini poručuju kako ruska armija tamo misli (trajno) ostati - kaže Africk.

Gradnja utvrđenja

William Courtney, nekadašnji posebni pomoćnik američkog predsednika za Rusiju, Ukrajinu i Evroaziju, kaže kako bi nedavna izgradnja utvrđenja, koje su vidljiva na spomenutim satelitskim snimcima, mogla značiti da su ruske snage ozbiljno zabrinute za gubitak vlasti u nekoliko ukrajinskih regija koje su do sada okupirale.

- Rusi očekuju protivofanzivu i znaju da će Ukrajincima Zapad osigurati još više i još bolju opremu. Oni znaju da je Zapad već poslao puno topničkog oružja koje se može upotrebiti za probijanje njihovih utvrdđenja - kaže.

Analiza Instituta za proučavanje rata (ISW) također sugerira da se Rusija priprema za obranu.

- Ruske snage očigledno su zabrinute zbog ukrajinskog napredovanja i žele biti u mogućnosti osigurati sve svoje linije u slučaju ukrajinskog napada. Vrsta utvrdđenja koje vidimo sugeriše obrambenu nameru - kaže ISW-ova analitičarka Karolina Hird.

U tekstu se dalje tvrdi kako Rusija koristi hladne zimske mesece za pregrupisanje, obuku, ponovno opremanje i pripremu za sledeće korake u ratu, nakon što su im ukrajinske snage zadale niz poraza. Zapadne zemlje konačno su odlučile poslati moderne tenkove u Ukrajinu što bi moglo promijeniti "igru". Američki predsednik Joe Biden objavio je u sredu da će SAD poslati tenkove Abrams, baš kao što je nemačka vlada objavila da će poslati svoje Leoparde, te dopusti drugim zemljama da pošalju tenkove nemačke proizvodnje u Ukrajinu.

Priprema ofenzive

Na koncu, analitičarka ISW-a poručuje kako bi izgradnja utvrđenja i gomilanje ruskih snaga takođe moglo značiti i da Rusija sama priprema veliku ofanzivu.

- Posedovanje snažno utvrđenih obrambenih linija takođe omogućuje da ruske snage te linije mogu koristiti i kao lansirne rampe za vlastite ofanzive - kaže Hird.

Postoje i drugi pokazatelji iz Rusije da Kremlj možda priprema veliki napad ove godine. Prema analizi ukrajinske Glavne obaveštajne uprave Ministarstva obrane, ruski predsednik Vladimir Putin već je naredio vojnim zapovednicima da do marta zauzmu ceo Donbas.

Da je ruska ofanziva vrlo moguća, smatra i Bela kuća.

- Možete očekivati da će Rusi ubrzati tempo, moramo biti spremni na to. Takođe, videli smo da se ruske snage možda pripremaju za neku vrstu odlučujućeg poteza u Luganskoj oblasti, što možemo videti i po ovoj vrlo snažnoj obrambenoj crti koja se proteže celom granicom Luganska, posebno na liniji Svatove-Kremina - zaključuje analitičarka ISW-a.

