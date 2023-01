DŽONSONE, LAŽEŠ, NAMERNO ILI NENAMERNO: Stigla reakcija iz Kremlja na tvrdnju bivšeg premijera Britanije da mu je Putin PRETIO

Kremlj je optužio bivšeg britanskog premijera Borisa Džonsona da "laže", kada tvrdi da mu je ruski predsednik Vladimir Putin "pretio" pominjući ispaljivanje rakete, neposredno pre početka ruske ofanzive u Ukrajini.

"To što kaže gospodin Džonson je laž. To je ili namerna laž, ili nenamerna, u meri u kojoj on nije razumeo šta mu je rekao predsednik Putin", rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Peskov je naglasio da "nije bilo nikakve pretnje raketama".

"Govoreći o posledicama za bezbednost Rusije predsednik je rekao da u slučaju da NATO udje u Ukrajinu, ili ako se rasporede američke ili NATO rakete na našim granicama, one bi mogle da stignu do Moskve za nekoliko minuta", rekao je Peskov.

Taj deo je loše interpretiran, i to je vrlo nelagodna situacija, dodao je Peskov.

U dokumentarnom filmu Bi-BI-Sija (BBC) bivši šef britanske vlade rekao je da mu je Putin pretio kada je govorio o želji Kijeva da udje u NATO.

"U jednom trenutku on mi je na neki način zapretio i rekao 'Boris, ne želim da vam nanesem zlo, ali sa raketom za to bi trebalo minut', ili tako nešto", rekao je Boris Džonson u dokumentarcu.

(Kurir.rs/Beta)