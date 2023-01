"UKRAJINA IDE KA SAMOUBISTVU!" Analitčar otkriva zbog čega će "Leopardi" biti laka meta: KIJEV IMA JOŠ SAMO JEDNOG DŽOKERA

Danas je 342. dan ruske invazije na Ukrajinu. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je da se Ukrajina suočava sa "veoma teškom" situacijom u istočnom regionu Donjecka i pozvao na bržu isporuku oružja i nove vrste naoružanja. Na istoku zemlje i dalje se vode najteže bitke, a ukrajinske snage se bore da zadrže Bahmut.

O situaciji u Ukrajini govorio je u jutarnjem programu Kurir televizije dr Dragan Petrović, naučni savetnik Instituta za međunarodnu poliitku i privredu.

- Nemačka, Italija i Francuska predstavljaju staru Evropu. Njihova politika se razlikuje od politike SAD. Oni imaju bolje odnose sa Rusijom, jer su za nju više vezani pre svega zbog energenata za razliku od Velike Britanije i Amerike. Zemlje istočne Evrope su više vezane za NATO i Vašington. Zemljama tzv. stare Evrope, dakle, nije interesu da imaju loše odnose sa Rusijom, a socijaldemokratska partija čiji je predsednik gospodin Šolc posebno je najklonjena Rusiji - rekao je Petrović.

Konstatovao je da se Ukrajina nalazi u veoma nezavidnoj poziciji.

- Realno sve ovo što se dešava vodi ka samoubistvu Ukrajine, jer je Rusija nesrazmerno jača. Čitav poduhvat Zelenskog da kontrira Rusiji, po principu Rusija jednako antiukrajina je jako loš. Njemu su loši partneri SAD I Poljska koji ga guraju u sukob. Ukrajina pokušava da sprovede ofanzivu na proleće, a za to su joj potrebni tenkovi, ali i avijacija koja će ih podržati,a koja Ukrajincima nedostaje, tako da to vrlo teško može da uradi - ocenio je Petrović i dodao:

- Rusi su do sada dobrim delom koristili zastarelo naoružanje, a tek u poslednje vreme koriste te novije tenkove tipa 90. Imaju i Armata tenkove, kompjuterizovane, koje skoro uopšte nisu upotrebljavali. Leopard i Abrams su 50 posto teži od ruskih savremenijih tenkova i to je naizgled prednost, ali ih to čini lakšom metom. Veliko je pitanje da li ovi tenkovi, posebno Lepoard 2 koji su najbolji, mogu išta ozbiljnije da promene i zato je logično da Ukrajina traži i avijaciju.

Kao veliki problem ukrajinske strane, naveo je nedostatak municije.

- Ukrajinska strana nema dovoljno municije. Sa ruskim trupama koje pristižu, mislim da Ukrajina ima možda još samo jedan džoker ,a to su dva korpusa od po 50 hiljada ljudi koji će pokušati da udare iz Zaporožja ka azovskom moru, ali Rusija je već pojačala svoje snage na tom potezu.

