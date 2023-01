VOJNI UDAR U RUSIJI ZBOG OVOGA NIJE IZVODLJIV?! Stručnjaci uvereni da najveća opasnost po Putina dolazi sa skroz DRUGE STRANE

Bivši pisac govora ruskog predsednika Vladimira Putina i politički analitičar Abas Galjamov u razgovoru za CNN istakao je da postoji mogućnost vojnog udara u Rusiji.

Galjamov je, kako kaže, uveren da će Rusi tražiti krivca za ogromne vojne gubitke na ratištu u Ukrajini i ekonomske probleme izazvane zapadnim sankcijama.

Tvrdi i da je sve više mrtvih koji se vraćaju u Rusiju tako da će Rusima biti sve teže ubuduće, a pokušavaće da pronađu objašnjenje zašto je to tako i da će doći do odgovora da je to zbog Putina koga naziva "starim tiraninom i diktatorom". Dodaje da je moguće da će zbog toga doći do vojnog udara u narednih godinu dana.

- Ne isključujem mogućnost da Putin proglasi vanredno stanje i otkaže predsedničke izbore zakazane za mart 2024. godine ukoliko ne bude napretka na frontu jer Rusi ga neće hteti ako nije jak - zaključio je Galjamov.

Gosti Usijanja, koji su analizirali reči rsukog stručnjaka, bili su Ivan Miletić sa Instituta za javnu politiku i Mina Zirojević sa Instituta za uporedno pravo.

Miletić se najpre dotakao izjave političkog analitičara Abasas Galjamova o navodnom vojnom udaru u Rusiji.

- Ako se pogleda istorijski, nije dolazilo do nekih prevrata u Rusiji ili Sovjetskom savezu. Čak i kada je bio pokušaj 1990. godine u avgustu to nije uspelo. Uvek je bio neki bunt naroda koji je oborio režim tako da je taj scenario mnogo realniji nego vojska. Rusija ima takav režim zaštite na svim nivoima da je to praktično neizvodljivo. Zbog toga Zapad i uvodi sankcije - rekao je Miletić i dodao:

foto: Kurir televizija

- Ispratio sam neke analize i taj uticaj sankcija postoji, ali ni blizu onoga što je Zapad očekivao. Dok je Zapad rešio da uvede sankcije na naftu, Rusija je uspela da zameni evropskog kupca sa indijskim kupcem. Sada se pravi taj gasovod za snabdevanja Kinom tako da Rusija daje sebi vremena, a Zapadu, koji je jedno heterogeno društvo, očito treba vremena da se dogovori. Ja ne verujem u ono "kolektivni Zapad" jer su oni toliko heterogeni. Da su oni kolektivni Zapad, odluke bi donosili brzo i efikasno.

Voditeljka Jelena Pejović je potom istakla da je EU vrlo homogeno uvela 9 paketa ekonomskih sankcija i individualnih sankcija.

- Ali se jave i glasovi poput jučerašnjeg predsednika Hrvatske. Ti disonantni tonovi su vrlo prisutni. Sastanak NATO-a gde su svi očekivali da će biti sve brzo rešeno i da će Amerikanci ubediti Nemce. Na kraju su Nemci ubedili Amerikance. Imamo situacije da se desničarski tonovi javljaju širom Evrope, pa smo imali incident gde je 15.000 policajaca uhapsilo silom neke ljude. Jednostavno ne postoji kolektivni Zapad - istakao je Miletić.

Zirojević se osvrnula na sam front, ali i na samo oružje koje se šalje Ukrajini u velikim količinama.

- Ova ruska vojska koja je ušla u rat i ona koja će izaći biće potpuno drugačija. Biće spremnija za svaki eventualni drugi napad. Mnogo se troši oružja u Ukrajini. Za jedan dan ukrajinska vojska potroši onoliko oružja koliko je Amerika potrošila u Avganistanu za mesec dana. Na početku smo bili svedoci da im je davano oružje koje nije bilo funkcionalno i onda ono nije moglo biti popravljeno u Ukrajini već je moralo opet da prelazi granicu. Ovaj rat se vodi na dugačkoj liniji. Nije kao kod nas gde dođe jedan avion i sve izbombarduje, mala je teritorija, tamo je sve veliko. Svega treba mnogo - rekla je Zirojević, pa dodala:

foto: Kurir televizija

- Pročitala sam da je neko rekao da mu treba 5 divizija aviona sa sve pilotima. Jedan pilot košta preko 55 miliona, pa još treba da se doškoluje za specijalnu vrstu aviona. To mi je rekao jedan pilot u emisiji. To je ogroman novac da se samo jedan pilot doškoluje i sada treba neko da da svojih 100 ili 150 ljudi.

