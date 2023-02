UKRAJINA SE SVE VIŠE PRIPREMA ZA PROLEĆNU OFANZIVU: Kijevu stiže od 120 do 140 oklopnih vozila, Francuska daje i 12 topova

Ovih dana Ukrajina pravi inventar teškog naoružanja s kojim će moći da računa u planiranoj prolećnoj kontraofanzivi.

Eventualna isporuka aviona je na dugom štapu, i kada bi do nje i došlo, to svakako neće biti s prvim prolećnim danima. Ni tenkova neće biti dovoljno. Kako je saopštio ukrajinski šef diplomatije Dmitro Kuleba, očekuje se kao ispomoć od 120 do 140 zapadnih tenkova.

To je prvi put da se barata realnim brojkama u vezi s isporukama. Iako sada u Kijevu tvrde da će im i to pomoći da potisnu rusku armiju, ranije se pominjalo da bi 400 tenkova bilo potrebno samo da se zamene oni do sada izgubljeni u borbama.

Takođe, tokom boravka ukrajinskog ministra odbrane Oleksija Reznikova u Parizu njegovom kolegi Sebastijanu Lekorniju u utorak je dogovoreno da Francuska Ukrajini isporuči još 12 topova tipa "cezar" 155 milimetara, što se nadovezuje na 18 već upućenih. Danska je, sa svoje strane, poslala 19 topova istog tipa, što ukupni saldo podiže na pedesetak.

Ovo oruđe, međutim, ne može jedva da prebaci i polovinu od željenih 100 kilometara, što jasno pokazuje nameru zapadnih saveznika Ukrajine da, za sada, limitiraju situacije u kojima bi mogli da se označe kao direktna strana u sukobu s Rusijom i tako dodaju ulje na vatru koja bi mogla da se proširi kontinentom.

Paralelno sa pokušajima u naoružavanju, Ukrajina i EU su krenule u dodatno administrativno zbližavanje. Imajući u vidu da je prošle godine zvaničnom Kijevu dat status kandidata za članstvo, danas će biti održan međuvladin sastanak između ukrajinskog vrha i Evropske komisije, da bi se utvrdili naredni koraci. Svima je jasno da do daljeg napretka u ispunjavanju uslova i nekog dalekog prijema treba da protekne još mnogo vremena.

Dan kasnije, sutra, u petak, u Kijevu će biti održan i samit EU - Ukrajina, što se smatra simboličnom podrškom, dolaskom visokih zvaničnika na tlo u mogućoj zoni ratnih dejstava.

- Činjenica da se samit održava u Kijevu je jak signal upućen kako našim partnerima, tako i našim neprijateljima - poručio je ukrajinski premijer Denis Šmigal. Biće to ujedno prilika i da se dodatno razgovara oko daljeg naoružavanja.

Kurir.rs/Novosti