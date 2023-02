ZAPADNI TENKOVI NA POLJIMA UKRAJINE Vladimir Ivanović: Rusima će fokus napada biti posade koje održavaju tenkove!

Ukrajinske tenkovske posade krenule su u Velijoj Britaniji na obuku za tenkove Čelindžer 2, u Poljskoj se priprema za obuku ukrajinskih posada na tenkovima Leopard 2.

Međutim, već se pojavljuju određene informacije da obuka ukrajinskih tenkista na Leopardima 2 će biti nepotpuna. Naime kako je izjavio nemački ministar odbrane Pistorius posade će se upoznati samo sa osnovnim veštinama i radnjama upotrebe tenka na ratištu, dok će specijalistička obuka izostati, jer su rokovi postali jako kratko zbog najave pokretanja ukrajinske ofanzive na proleće.

O tome kako bi mogla da izgleda obuka ukrajinskih tenkista pitali smo stručnjaka za tenkove i oklop Vladimira Ivanovića koji je u kratkim crtama objasnio:

"Sigurmo neće imati pešadijsku obuku i obuku za slaganje kreveta. Ovu će obuku pohađati već obučeni tenkisti za neki drugi tenk. Učiće se samo razlike u rukovanju. Da li će to biti dovoljno, pokazaće rad na terenu, ali bilo bi dobro po Ukrajince da to traje duže. Posade se moraju pripremiti pre nego dođu tenkovi u Ukrajinu. Međutim, uz tenkove će sigurno doći i tehničke ekipe i oprema za održavanje, a to sigurno neće raditi Ukrajinci. Rusi bi trebali da uništavaju te ekipe, jer će tenkovi bez njih biti jako brzo neupotrebljivi, kaže Ivanović i dodaje.

"Rusi će sigurno napadati ekipe za održavanje, jer će bez njih tenkovi biti neupotrebljivi, pa će ih Rusi pokupiti i odvući na analiziranje. Zato i Ameri ne daju Abramse sa okolopom od osiromašenog urana. Inače je osiromašeni uranijum 2,5 puta tvrđi od čelika".

On dodaje da je oklop na Abramsu je ekvivalentan 1,6 metara čelika i da je taj oklop na Abramsu nastavak rada ne Čobham okolpu koji su razvili Englezi.

Na pitanje da li če tenkovi Leopard 2, Čelindžer i Abrams doći na bojno polje Ukrajine identični kao za vojske iz kojih se isporučuju Ivanović kaže:

"Na primer, radio oprema će se morati promeniti, kao i sistem šifrovanja, moraju se upariti radio stanice sa šifrom ili sa hopingom. Ako imaju različite radio stanice, to može biti problem za višu komandu" navodi on kao od jedan od problema za Ukrajince.

