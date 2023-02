Kina je konačno u potpunosti promenila „politiku reagovanja na epidemiju kovida-19“ i uveliko olakšala procedure oko turističkih poseta. Koliko to može unaprediti turizam između Crne Gore i Kine i na kojem je nivou turistička razmena, te kakve su intencije i planovi u razvoju turističkih i ekonomskih razmena između dveju zemalja, ali i uopšte sa regionom jugoistočne Evrope za naš medij je govorila Aleksandra Gardašević Slavuljica, generalna direktorka Direktorata za razvojne politike u turizmu u Vladi Crne Gore.

„Kina će diktirati globalne turističke tokove u ovoj godini i u godinama koje slede“, kazala je Gardašević Slavuljica ističući da je ta konstatacija uslovljena time da se ne desi neka slična situacija kao što je bila sa kovidom u prethodnih skoro tri godine. Ona kaže da se Evrope priprema za dolazak turista iz Kine, ali i da se i turisti iz Kine pripremaju za posetu Evropi.

„U ovom periodu, znači od osmog januara od kada je Kina otvorila granice buking je drastično porastao. Turisti iz Kine već kupuju aranžmane i spremni su da putuju, a Evropa predstavlja destinaciju koju će mnogi od njih posetiti jednom u životu, tako da su njihova očekivanja definitivno velika. Međutim, moramo znati i da se njihova svest o putovanjima izmenila, zbog svega što se dešavalo u Kini sa kovidom oni će sad ipak birati destinacije u odgovornim i bezbednim državama“, objašnjava vodeća žena u crnogorskom resornom ministarstvu dodajući da istraživanja pokazuju da će se oporavak turizma sa tog tržišta dešavati u tri faze:

„Prva faza će se desiti u ovom prvom i u drugom kvartalu ove godine što znači da će turisti iz Kine dolaziti, ali ne u tako velikim brojevima. Druga faza oporavka će nastupiti od juna-jula tekuće godine i sledeća faza je od sledeće godine pa nadalje. Sve ovo je znatno uslovljeno situacijom u avio-saobraćaju iz razloga što su kineske kompanije tokom pandemije otkazale letove i otkazale slotove, a proces dobijanja novih slotova je proces koji traje, tako da će u stvari oporavak tržišta zavisiti od brzine kojom će avio-kompanije iz Kine dobijati slotove. Nekoliko avio-kompanija iz Evrope je zadržao direktne letove ka Kini. To su kompanije i zemlje koje će definitivno imati benefit od te situacije i u tom smislu rekla bih da je i Crna Gora privilegovana iz razloga što prije svega treba da iskoristimo tendenciju i da kažem neku sklonost kineskih turista da posećuju region Zapadni Balkan. To je za njih neistraženi region koji bi oni mogli bukirati kao paket aranžman. Na nama je da se kao destinacije povežemo i da zapadni Balkan u celini prezentiramo tržištu Kine“, objašnjava ona, ističući kao razlog više i činjenicu da nacionalna avio-kompanija Srbije nije prekidala direktne letove sa Kinom.

„Mi u Crnoj Gori i u regionu to treba da iskoristimo, jer je to velika prednost i da na račun toga privreda što pre definiše turističke aranžmane i da ih što pre prezentuje tržištu Kine, odnosno da odradimo adekvatnu promociju na tržištu Kine“, smatra Gardašević Slavuljica.

Ona je objasnila i da je ovom trenutku preporuka da turisti iz Kine prilikom dolaska imaju uz sebe negativan PCR test ne stariji od 48 sati što je preporuka koja važi na nivou Evropske unije.

„Međutim, većina zemalja je odustala od te preporuke i prosto ne žele da stavljaju limitacije na temu dolaska kineskih turista u Evropu. Takođe desila se diskusija na nivou međunarodnih organizacija koje se bave turizmom, jer većina je njih koje teže da se kretanja liberalizuju i na neki način i apeluju, konkretno Svetski savet za turizam i putovanja, da se omogući slobodan ulazak, odnosno dolazak kineskih turista na tlo Evrope i šire, jer je svima jasno od ranije koliko je Kina bila značajno tržište. Naravno da je u fokusu i za nas iz Crne Gore, jer ako mogu da kažem da smo mi imali bum, to jest znatno povećanje broja turista iz Kine u 2018. godini kada je oko 45.000 turista boravilo u Crnoj Gori u svim vidovima smeštaja što je bilo za 88 odsto više nego u godini pre toga, dok je onda u 2019. rekordnoj turističkoj godini, u našoj zemlji boravilo oko 80.000 turista iz Kine. Što znači da je to definitivno tržište na koje mi moramo da se fokusiramo. To je tržište koje ima veliki potencijal i koje treba da bude targetirano u smislu naših kampanja i u smislu pripreme proizvoda prilagođenih za kinesko tržište, jer kineski turisti su promenili svoje preferencije kada je turizam u pitanju. Ranije su dolazili u grupama sada će te grupe biti manje i grupe će biti uglavnom iz unutrašnjosti Kine, prosto su postali zahtevniji osim što će tražiti odgovorne destinacije, tražiće i ponudu turističkih proizvoda koje ne mogu da iskuse i da dožive u svojoj zemlji“, konstatuje Gardašević – Slavuljica i objašnjava da u tom smislu treba da se zaista napravi specifična ponuda prilagođena njihovoj tražnji, jer kako kaže tržište Kine nije unificirano i veoma je segmentirano upravo zbog vrlikog broja različitih kategorija turista.

„Cela Evropa i svet očekuju turiste iz Kine, iščekujemo ih naravno i mi, ali u tom smislu treba i da se pripremimo jer Kinezi predstavljaju veoma digitalizovanu naciju, tako da je preporuka da se koriste isključivo digitalni kanali promocije prilikom prezentacije ponuda na tržištu Kine. Znači treba se odustati od tradicionalnih vidova promocije, tipa sajmova, radionica i tako dalje i treba se preći isključivo na digitalne platforme koje su već u ovom trenutku izdefinisane - na primjer Vičet kanal koji već od osmog januara od kada se Kina kao što rekoh uslovno rečeno otvorila, kanal koji koriste na primer već u Italiji, Francuskoj, Španiji.

To je platforma koju Kinezi masovno koriste i zemlje koje sam pomenula i destinacije putem Vičeta počele su da prezentuju svoje ponude.

Takođe oni u Kini imaju, da kažem uslovno rečeno svoj Instagram, to je socijalna mreža koja se zove „Little Red book” na kojoj ima oko 300 miliona aktivnih korisnika, a korisnici su uglavnom žene od 18 do 35 godina, za koje opet znamo da su one na neki način donosioci odluka kada su u pitanju turistička putovanja tako da je moja neka preporuka bila da se ide isključivo sa digitalnom promocijom“, zaključila je Aleksandra Gardašević Slavuljica, generalna direktorka Direktorata za razvojne politike u turizmu u Vladi Crne Gore.

Kurir.rs/Kineska medijska grupa