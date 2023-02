"OVA SILA JE PREDVODNIK NOVOG SVETSKOG PORETKA!" Bošković: Provociraće RAT jer je Amerika svesna da, što duže čeka, KINA JE JAČA

Amerika ulaže velke napore kako bi obuzdala Severnu Koreju, a pogotovo zbog potencijalne upotrebe nuklearnog naoružanja. Šef Pentagona Lojd Ostin je potvrdio ove informacije, navodeći da je Severna Koreja 2022. godine izvela veliki broj provokacija I da je upravo zato potrebno na vreme reagovati.

Ministri odbrane oštro su osudili kontinuirane provokacije I kršenje rezolucija Saveta Bezbednosti Ujedinjenih Nacija od strane Severne Koreje uključujući lansiranje raketa kao I upade bespilotnih letelica.

foto: Kurir tv

SAD I Južna Koreja su se dogovorile da zajedno sa međunarodnom zajednicom nastave da zauzimaju čvrst stav protiv svih daljih provokacija Severne Koreje. Takođe je dogovoreno da se proširi obim zajedničkih vojnih vežbi tokom 2023. godine.

foto: Kurir tv

Ministri su se složili da je potrebno uzeti u obzir promene u oblasti bezbednosti uključujući I nedavne akcije Severne Koreje u vezi sa raketnim I nuklearnim programima. Još jedno žarište u Aziji je eskaliralo juče kada je Tajvan podigao borbene avione, nakon čega je NATO upozorio da je ovo pretnja, čak i za Evropu.

foto: Kurir tv

Petar Bošković, vojni komentator i profesor dr Radomir Milašinović, jedan od osnivača Evroazijskog bezbednosnog foruma, dali su stručni uvid u ove geopolitičke pomake.

Bošković je konstatovao da se Americi veoma žuri.

- Očigledno je nova podela karata, a Amerika je konstatovala da nije Rusija toliki problem, kao što jeste Kina. Kini se ne žuri, ona sve radi sistematski. Godine, 2015. bio sam na paradi u Kini i tada je Kina u svom južnom i severnom moru imala svega 153 broda, sada ima 350 brdova i oni su sve jači i jači! - ubeđen je Bošković.

01:36 KINA JE PREDVODNIK NOVOG SVETSKOG PORETKA!

On je nazvao Kinu novom silom, sa Tajvanom u svojoj teriotoriji, koja će se, neminovno, još više zbližiti sa Rusijom.

- Naravno, nisu samo Rusija i Kina u zbližavanju odnosa, nego i Indija i Pakistan. Kina će koristiti Rusiju za sirovine. Kina troši više čelika nego kompletan svet! Njoj je Rusija izvor, ali Kina ima tu snagu i mogućnost, koja se sad ne vidi, samo će nastaviti dalje - rekao je.

Strpljivim pritiscima, naveo je gradacijske signale, kojim je Kina pokazala da je predvodnik novog svetskog poretka.

- Pritisci na Tjavan su sve veći i veći. Prvo su to bila upozorenja, pa blage vežbe, pa 67 brodova je Kina izvela na pet lokacija, to su sve signali koji govore da će Kina vladati tim delom - rekao je Bošković.

foto: Kurir tv

Amerika i Kina će biti u ratu 2025. godine, ocenio je nedavno američki general Majk Minihan u pismu oficirima, zatraživši od njih da budu spremni za rat?

Milašinović je ove navode, od kojih nas deli samo dve godine, nazvao subjektivnom ocenom, koja govri o objektivnoj stvarnosti.

- Jedan general ne može da priča napamet, a da nema neku osnovu za to. Prema tome, sve što dolazi iz krugova koji su upućeni u stvarnost, ne treba podceniti. Govorilo se da treba preduzeti sva sredstva koja mogu obuzdati Kinu, a u tim sredstvima je i sila, koja je uvek u prvom planu i podrazumeva primenu svih sredstava! - kazao je Milašinović.

Veoma bitnom, imenovao je vojnu saradnju Kine sa Rusijom i to u mnogim sektorima i rodovima vojske.

foto: Kurir tv

- Oni veoma dobro sarađuju i to je prvi put u skorijoj istoriji, da se približe ova dva strašna džina Rusija i Kina! - tvrdi Milašinović.

Tajvan je podigao borbene avione, stavio mornaricu u stanje pripravnosti i aktivirao raketne sisteme kao odgovor na nalet 34 kineska vojna aviona i uplovljavanje devet ratnih brodova NR Kine, piše AP.

Bošković je nazvao Pentagon nemoćnim da utiče na dešavanja U Severnoj Koreji, Kini, Pakistanu i Indiji.

- Ključ svega je da se Kini ne žuri, a Americi se žuri. Biće provokacija od strane Amerike, odnosno globalista, iz razloga što jer nemaju vremena da sačekaju da Kina ojača, a ona jača mnogo brže nego što je Amerika predviđala, to ne znači da će se to desiti sutra, ali setite se Himalaja, Hong Konga, kak oje Kina to na fin način uradila - rekao je.

