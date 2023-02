AMERIČKA 3 SCENARIJA KRAJA RATA NEMOGUĆA?! Stručnjaci analizom razuverili sve: Ruski tenkovi prednjače ZBOG OVE DVE STAVKE

Još malo će godinu dana od početka rata u Ukrajini. Analitičari se u najvećem broju slučajeva razilaze oko procene kada bi rat mogao da se završi.

Licitira se različitim scenarijima od kojih nijedan nije dovoljno uverljiv. Za sada nema ni naznake početka bilo kakvih pregovora, obe strane su fokusirane na bojište.

Najnovije analize američkog magazina Forin afers predvidjaju tri scenarija za kraj rata: Prvi od njih je da Rusija prihvata poraz pod ukrajinskim uslovima,koliko je ovaj scenario moguć? Drugi scenario ruskog poraza, uključivao bi neuspeh usred eskalacije. Kremlj bi nastojao da produži rat dok bi istovremeno pokrenuo kampanju sabotaža u zemljama koje podržavaju Kijev i u samoj Ukrajini. U najgorem slučaju, Rusija bi mogla da se odluči za nuklearni napad na Ukrajinu. Rat bi tada vodio prema direktnom sukobu Rusije i NATO ? Treći scenario za kraj rata, bio bi ruski poraz padom režima, pri čemu se odlučujuće bitke ne bi odvijale u Ukrajini, nego u hodnicima Kremlja ili na ulicama Moskve? Dakle sva tri scenarija predvidjaju poraz Rusije?

Kada će i na koji način doći do kraja rata, tema je koja je pokrenula razgovor u emisiji.

Gosti su bili: Miroslav Stojanović, bivši dopisnik Politike iz Nemačke i Nikola Antić, stručnjak za globalnu i nacionalnu bezbednost.

Antić se osvrnuo na gubitke obe strane, pa konstatovao da su sva tri scenarija ravna naučnoj fantastici.

04:38 TRI SCENARIJA ISHODA RATA - RAVNA NAUČNOJ FANTASTICI!

- Sva tri scenarija ne mogu na pristojan način da prokomentarišem. Na osnovu čega su oni došli do ovih scenarija, ja ne znam, a ono što ja znam o sukobu, govori mi da su ovi scenariji naučna fantastika - rekao je Antić.

Stojanović se priključio razgovoru, malo opširnijim izlaganjem, ne podržavajući u potpunosti nijedan gore naveden ishod.

- Zapad odavno barata sa tim željama da se Rusija porazi na vojnom terenu. Kada jedna država koja raspolaže sa ovakvom količinom nuklearnog sadržaja, dođe u situaciju da brani svoje ljudstvo, učiniće sve. Ljudi koji su trezvenije postupali rekli su da ne treba gurati Rusiju "uza zid" - započeo je i u nastavku rekao da je uskoro godišnjica rata.

foto: Kurir tv

- Rusi će krenuti sa nekim ciljem da taj datum obeleže - rekao je Stojanović ukazujući na skorije napade Rusije.

Pozvan od voditelja, da ponovo, da mišljenje po pitanju scenarija analitičara, Antić je ponovio prvobitnu izjavu.

- Ja ne znam šta očekujete od mene? Očekujete od mene da komentarišem gomilu gluposti! - ponovio je Antić pa, za početak, rekao da se može sagledati realnost kroz odnos snaga i kroz aktuelnu priču oko tenkova.

04:27 ZAPADNI TENKOVI NISU UPOTREBLJIVI NA UKRAJINSKIM TERENIMA!

- Ajde da vidimo te tenkove. Kada gledate ruske i zapadne tenkove primetićete da su ruski tenkovi upadljivo lakši nego svi zapadni tenkovi. Vidite isto, da su ruske gusenice upadljivo šire od svih zapadnih tenkova. Zašto je to bitno?- upitao je, pa nastavio:

- Konstruktor tenka konsturiše tenk na prostornom i vremenskom podneblju, na kom će taj tenk biti upotrebljen. Jedna stavka je snaga tenka koja se dobija odnosom mase tenka i odnosom snage motora. Kod ruskih tenkova je 21:5, sve što je ispod toga nije upotrebljivo na ukrajinskim i ruskim ratištima - rekao je pa objasnio, zašto je to tako:

- Oni jesu upotrebljivi, ali samo u određenim delovima godine, dok ne krenu kiše i snegovi. Kada bi se tenkovi pojavili na zemlji gde je rapršeno tlo, ne bi prošli uspon veći od 15 stepeni! To je uspon od benzinske pumpe do Avale, na primer - uporedio je.

- Druga stavka je održavanje samih tenkova. Kod ruskog tenka posle 2.500 kilometara, ti tenkovi moraju na servis od 2,5 sata, posle 15.000 kilometara moraju na održavanje 30 sati. Ti tenkovi treba da pređu od Poljske do samog istočnog bojišta, to je 2.500 kilometara! Znači manevar tih tenkova mora da bude veći od samo 2.500 kilometara! - rekao je, navodeći da efekat tenkova može biti dobar samo na jednom bojištu.

foto: Foto: Printscreen Telegram

- Teren hersonske i zaporoške oblasti je nepovoljan za nastupanje tih tenkova. Kada pravite veliki manevar podilaženja, već ste izašli iz resursa, i ne možete da radite na samoj borbenoj liniji! Zašto? Ukrajina nema majstore za to! Nema remontne zavode za ovo! Ti zavodi se postavljaju u Poljskoj i Češkoj, niti mogu da pošalju privatne plaćenike koji to mogu da rade na terenu, jer to ne može da se radi na terenu! - naglasio je nazvavši priču o tenkovima glupom.

Kako su zaključili svi sagovornici, prva dva scenarija predviđanja analitičara su nemoguća, treći ni hipotetički nije moguć.

Stojanović je dao ugao priče iz svojih iskustava iz Nemačke, gde je sve upereno protiv Rusije, pa su ovakvi scenariji, kako je rekao, propagandni.

- Propaganda je snažna, a cenzura je gvozdena. Svet je disciplinovan u tom smilslu. Više se ne sme ništa progovoriti oko Rusije, bar u Nemačkoj! Zabranila se svaka demonstracija, i to vrlo rigorozna, koja se može označiti kao pro-ruska! - rekao je Stojanović.

Kurir.rs

