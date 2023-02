CEO SVET JE ZADRŽAO DAH, SPREMA SE RUSKI ARMAGEDON? Sergej Boljević: Više od 300.000 obučenih ruskih vojnika spremno da krene

Situacija u Ukrajini se menja iz dana u dan. Volodimir Zelenski je tražio da se pooštre sankcije Rusiji, analitičari kažu da novi američki paket naoružanja treba da promeni sliku ratovanja sa Rusijom, a Nemačka je već prihvatila ukrajinske vojnike kako bi ih podvrgla specijalnoj obuci za rad na novom naoružanju postavljenom u Poljskoj.

O aktuelnostima na ukrajinskom ratištu govorio je u jutarnjem programu Kurir televizije Milan Đukić, advokat, a u program se iz Moskve uključuio i Prof. dr Sergeja Boljevića, šefa Katedre patologije na Sečenovskom univerzitetu u Moskvi.

foto: Kurir televizija

- Ne bih toliko dramatizovao, ali mislim da će svakako biti ofanziva. Mobilisano je 300.000 obučenih, potpuno opremnljenih ljudi koji su na linijama fronta. Znate kako kažu, ako u se puška u teatru pojavi u prvom činu mora da opali do kraja predstave. Bahmut će svakao biti prekretnica i prva etapa, tj. potpuno oslobađenje Donjecka i Luganska biće vrlo brzo gotova - rekao je Boljević i dodao da nema opasnosti od nuklearnog udara Rusije:

- Ne sprema se nuklearni udar. Oslobađaju se postepeno sela i gradići. Da se to ne dešava možda bi se moglo govoriti o pripremi nuklearnog napada. Ono što je opasno jeste što će na toj teritoriji biti tenkovi Leopard. To je opasno. To je ono što se ponavlja iz Drugog svetskog rata. I ako zapad nastavi da dostavlja oružje onda može doći neočekivanog udara Rusije.

foto: Kurir televizija

Đukić je konstatovao da se "Armagedon" od koga veliki deo javnosti strepi već događa, a da će se tek dogoditi u ozbiljnijim razmerama.

- Armagedon već postoj tamo. Na Bahmutu i Soledaru gine neverovatan ljudi i sa jedne i sa drige strane. Gori Armagedon će verovatno tek biti. Rusija u svojoj agresiji nije uspela da objedini teritoriju Donjecka i Luganska. Ono što je. takođe, realno jeste granatiranje Donjecka, zatom nestašica vode u Donbasu. O tome se ne priča, Donjeck se bombarduje svaki dan - rekao je Đukić.

Boljević je istakao da se ruska ofanziva kreće sporo kako ne bi ginuli civili.

- Rusija je sad najjača nuklearna sila u svetu. Treba biti realan. Realnost je takva da se ruska armija kreće napred da građani ne bi ginuli. Ne znam odakle uvaženom kolegi podaci da jednako ginu ljudi sa jedne i sa druge strane.Ukrajinske vojnike hvataju u gradu i šalju nepripremljene ih na front! Ovi što idu u prve redove, njih režu. Veliki su gubici kod Bahmuta - tvrdi Boljević.

Đukić je na pitanje sagovornika otkud mu podaci da gine jednak broj Rusa i Ukrajinaca odgovorio da je o tome govorio komandant grupe Vagner Jevgenij Prigožin.

06:39 PREKTRETNICA RATA JE BLIZU! Boljević: Preko 300.000 obučenih ruskih vojnika spremno na liniji fronta PITANJE JE TRENUTKA!

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud