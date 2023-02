"NIŠTA NEĆE SPASITI NEMCE OD RUSKE SRDŽBE" Miletić: Ni svemirski brodovi im neće pomoći! 10 godina se Rusija pripremala za OVO

U toku je 345. je dan rata u Ukrajini. Evropska unija planira novi paket sankcija Moskvi do godišnjice ruske invazije na Ukrajinu 24. februara, izjavila je juče u Kijevu predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov kaže da Moskva želi kraj rata, ali da to zavisi i od podrške Zapada Kijevu. Lavrov kaže da će ruske snage odgovoriti na isporuku zapadnog oružja većeg dometa Kijevu tako što će pokušavati da potisnu ukrajinske trupe dalje od linija fronta i time stvore bezbednu tampon-zonu.

foto: AP Mikhail Klimentyev

O situaciji u Ukrajini i najavljenim sankcijama, poveden je razgovor u emisiji Puls Srbije sa gostima Lukom Kastratovićem, general majorom u penziji i prof. dr Dejanom Miletićem iz Centra za proučavanje globalizacije.

foto: Kurir tv

Izjave ruskih zvaničnika Miletić je nazvao ohrabrujućim, dok je Kastratović prokomentarisao prvenstvene indikatore izbijanja sukoba.

- Kada pogledamo indikatore izbijanja sukoba, i okidač kada su ukrajinske snage, odnosno, Amerikanci naložili da se sruše spomenici borcima iz Drugog svetskog rata, ovo se zaoštrava. Spomenuo sam 2007. godinu u kojoj je jedan od strateških zadataka bio da se uništi Rusija - rekao je Kastratović, pa spomenuo još jedan događaj:

- Pre nego što je Krim vraćen pod upravu Rusije, bila je jedna vojna vežba u Crnom moru gde su Amerikanci pokušali da dovezu svoje pomorske snage, kada je 17 prvih oficira i podoficira podnelo ostavku, uz izjavu da ne žele da budu glineni golubovi - rekao je Kastratović.

Rusija mirno čisti svoj put, kako je rekao Miletić, i pripremila je javno mnenje, a slabosti svog društva eliminisala, tako da dolazi u sukob u potpuno novom ruhu.

- SAD vodi striktno računa da ne budu na prvoj liniji fronta iritiranja Rusije. Oni prvo puste nemačke Leoparde, pa nek se Nemci izleću, ali niko više nije uradio na homogenizaciji ruske odlučnosti od ovih dovlačenja tenkova na front - kazao je Miletić, rekavši da su "sada poslati i svemirski brodovi, ni oni ne bi mogli da reše ishod".

- Nemačka se kandidovala, to je paradoks, a oni to ne rade voljno. Međutim, neće ih to spasiti od ruske srdžbe, jer je 20 miliona Rusa poginulo tokom Drugog svetskog rata, to su stravična krvoprolića - naglasio je Miletić dodajući da rat eskalira prerastanjem u Treći svetski rat.

foto: AP

Poraz Rusije, nije realan, stava je Miletić, ali isto tako, misli da ni SAD u ovom sukobu ne izlazi kao gubitnik.

- Često pominju atentat na Putina, oni te poruke šalju ruskoj javnosti, a tako isto, Rusija, neće ona uništiti Ameriku bez jednakih žrtvi. U obe države rastu unutrašnji nemiri i politička tenzija koja je ravna najcrnjim danima. Mi ne znamo koji je trenutak unutrašnjih eskalacija. Za sad, manje se problema vidi na ruskoj, nego na američkoj strani - rekao je on.

Davno su posađeni koreni ovog sukoba, i sežu još od Jeljcina, a kako je rekao Kastratović, predano se i dugo radi na oslabljivanju Rusije.

- Kroz Ukrajinu se uvek prelamala sudbina Rusije. Podeli pa vladaj, to je sada moto lobista NATO. Kada kažu za Rusiju da je okupator, da je ona okupirala Sibir, pa da je ona došla do Berlina 1945. godine, vidimo da oni nemaju više argumenata, oni sami otkrivaju određene tajne. Pokušavaju da oslabe Rusiju, rusku vojsku, svim sredstvima - rekao je Kastratović.

Izjava ministra odbrane Ukrajine: Ministar odbrane Ukrajine Aleksij Reznikov rekao je da Rusija priprema novu ofanzivu velikih razmera koja bi mogla da počne 24. februara, na prvu godišnjicu početka rata. Prema njegovim rečima, Rusija je mobilisala do 500.000 rezervista.

Miletić je konstatovao da izjava ministra odbrane Ukrajine nije iznenađujuća.

- Nema dileme da su vojni kapaciteti Rusije podignuti na viši nivo, nego što je to bilo na početku sukoba, i u tom smislu, koncentrisanje vojne moći ne može da bude neupotrebljeno. NIšta nije iznenađujuće. Rusija je zatvorila svoje slabosti, a može da krene u mnogo ozbiljniju operaciju. Deset godina je ona pripremala sve planski. Rovovi, podzemni prolazi, tuneli, polako sada pomeraju teritoriju, kada će napraviti nagle prodore, tako da vidi se da su ukrajinski vojnici imali 12 ciklusa mobilizacije, onda, koliko je onih raseljenih - upitao je Miletić naglasivši da se samo granice sa Belorusijom kreću u dužini od 1.100 kilometara, a tek sa Rusijom, te da nema logike u nekoj prednosti Ukrajine.

- Nemoguće je da Ukrajina dobije - rekao je Miletić, uz dopunu podacima o izjavama američkog generala u penziji u kojoj kaže da su žrtve u Ukrajini više 150.000, a umrlih i ranjenih preko 40.000.

- To su ogromne žrtve. Govorim u smislu da će novi ruski udar teško moći da se odbrani - zaključio je on.

Kurir.rs

