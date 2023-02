PROCUREO TAJNI PLAN RUSKE OFANZIVE?! Mlakar otkrio u koja 3 smera će se odvijati napad, a onda izneo VELIKI PROBLEM UKRAJINE

Za nešto više od 20 dana, u ratu u Ukrajini moglo bi da dođe do velike prekretnice. Naime, očekuje se da na prvu godišnjicu rata 24. februara Rusija pokrene ofanzivu velikih razmera, sve u cilju da zauzimanja strateške gradove oko kojih se mesecima vode iscrpne krvave bitke.

Pretpostavlja se da će pohod imati dva cilja – osvajanje Bahmuta i uspostavljanje pune kontrole nad Donjeckom i Luganskom.

Na ovo upozorava ukrajinski ministar odbrane Oleksij Reznikov, koji tvrdi da je Rusija pripremila na hiljade vojnika te da bi mogla „nešto da pokuša“ kako bi obeležila godišnjicu početka rata. Novom ofanzivom na taj dan ujedno bi se obeležio ruski praznik branilaca domovine 23. februara, koji je posvećen ruskoj vojsci. Reznikov je rekao da je Moskva spremila mobilizaciju oko 500.000 regruta za potencijalnu ofanzivu.

Andrej Mlakar, novinar Kurira, gostovao je u Pulsu Srbije gde je govorio o ovoj najvljivanoj velikoj ofanzivi Rusije.

foto: Kurir Televizija

- Ofanziva će biti, samo sve zavisi da li će ona biti 23. ili 24. februara. To je sada pitanje za 10 miliona dolara. Sigurno će doći do ofanzive jer ne bi dovukli toliku količinu tenkova po obodnim delovima i spremili vojsku da ne mislite zaista da napadnete. Ostalo je samo pitanje kako. Taj idealni plan koji je delom procureo predviđao je 3 smera. Jedan bi išao na Harkov. Drugi je bio preko Donbasa i njegovo kompletno zauzimanje. Potom bi se delio u 2 kraka, jedan bi išao prema Nikolajevu zaobilazno od reke Dnjepar, a drugi ka Zaporožju i reci Dnjepar - rekao je Mlakar i dodao:

- Pritisak je strašno veliki na Kijev. U Kijevu preko 100.000 vojnika mora da drži zapadni deo odnosno granicu sa Belorusijom. Jer tu sada vlada najveći strah da će zajedno sa ruskom vojskom i Belorusi krenuti. Oni već sada sa novom fazom dobijaju identičnu opremu kao što ima Ruska Federacija. Faktički će se opreme u nijansama razlikovati.

On se osvrnuo i na mogućnost da Ukrajina napravi svoju kontraofanzivu.

- Što se tiče Ukrajine, mislim da su oni malo zakasnili. Ako bude postojala ukrajinska kontraofanziva, ona će imati ograničen domet. Za to će im biti potrebne određene snage. Zato je i postojala potreba za nabavljanje toliko tenkova i tu je bila procena da im je bilo potrebno 300-350 tenkova zapadne proizvodnje. Treba se navesti da je obuka za svaki tenk koja u proseku traje 5 do 7 meseci je ekspresno skraćena. Evo samo za nemački tenk Leopard 2, obuka je skraćena na mesec i po dana - istakao je Mlakar.

Dotakao se i njihovog velikog problema u ratu.

- Svedoci smo da malo po malo ukrajinski artiljeriski sistemi pucaju. Zašto? Posle određenog perioda ispaljivanja vi morate da očistite cev. Ukrajinci to ne rade. Dođe do toga da vi ispucate 100 ili 200 granata i vi morate to da očistite. Oni to ne urade i onda cev eksplodira - naveo je.

Kurir.rs