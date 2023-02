CILJEVI PROLEĆNE OFANZIVE RUSIJE: Koje gradove će pokušati da zauzme uoči godišnjice rata?

U narednim nedeljama rata u Ukrajini često ćemo čuti termin "prolećna ofanziva".

U tradicionalnom vojnom smislu, to je kada vojske nastoje da generišu zamah nakon što su loše vremenske uslove iskoristile za dopunu i jačanje redova.

Istina je da su borbe postale statične tokom hladnih vremenskih uslova, ali sve ukazuje da će uskoro doći do novog ruskog naleta, prenosi BBC.

Moskva je mobilisala još stotine hiljada ljudi, i povećala proizvodnju oružja i municije. Kijev očekuje da će se suočiti sa novim velikim napadima sa istoka i juga najranije 24. februara, kada se obeležava godinu dana od početka rata u Ukrajini.

Ako Rusija pokrene drugu ofanzivu, šta će pokušati da zauzme?

Bahmut

Ovaj istočni grad ispunjava naslove zbog beskrajnih konfliktnih izjava oko toga ko ga je osvojio.

Za sada, Kijev ne nagoveštava taktičko povlačenje. On tvrdi da Rusi imaju oko 500 žrtava dnevno dok nastavljaju sa napadima. Ukrajina smatra da njeni gubici nisu toliko veliki.

Bahmut foto: Dimitar DILKOFF / AFP / Profimedia

Čini se da su ruske regularne trupe zamenile plaćenike iz Vagner grupe dok nastavljaju da okružuju grad. Za sada, ukrajinske trupe nastavljaju da ih zadrže.

Ako ili kada grad padne, očekuje se da ruske snage krenu prema gradovima Slavjansk i Kramatorsk. To bi moglo da dozvoli Moskvi da zauzme ceo istočni region Donjeck, jedan od zvaničnih ciljeva. To bi uključivalo osvajanje više od 4.000 kvadratnih kilometara.

Ugledar

Posle pokušaja i neuspeha prošlog novembra, ruske snage su pokrenule napade na mali grad Ugledar, isto u regionu Donjecka.

On se nalazi na jugoistočnoj krivini trenutnog bojnog polja i značajan je za Moskvu iz dva razloga.

Prvo, nalazi se blizu jedine pruge koja povezuje anektiran Krim i teritorije pod kontrolom Rusije na istoku. Iz Ugledara ukrajinske snage ispaljuju artiljeriju na ruske vozove sa zalihama.

foto: AP Kateryna Klochko, Shutterstock, Ilustracija

Ugledar je kao Bahmut i iz tog razloga ima više simboličan neko vojni značaj za Rusiju. Ukrajina je ubeđena da će Moskva probati da ostvari svoja dva glavna cilja što pre.

Pored osvajanja celog Donbasa (regioni Donjeck i Lugansk), veruje se da ruski predsednik Vladimir Putin pokušava da proširi kopneni koridor koji je zauzeo između Krima i Rusije.

Osvajanje Ugledara će definitivno voditi ka tome, ali bi za Kremlj imao veći značaj u propagandnom smislu.

Godišnjica rata u Ukrajini pomoći će Rusiji da opravda svoju specijalnu vojnu operaciju u zemlji, kao i da ućutka kritike. Ona bi takođe mogla da obezbedi predsedniku Putinu politički izlaz, ako uspe da zadrži ono što je zauzeo.

Zaporožje

Daleko od istočnog fronta, linija konflikta južno od grada Zaporožje je još jedan pravac koji brine Kijev.

Postoji zabrinutost da bi ruske snage mogle da krenu severno prema gradovima Orehov i Pokrovsk (drugi je u regionu Donjecka).

Ako bi se to dogodilo, to bi potisnulo položaje za lansiranje ukrajinskih raketa većeg dometa koje mogu da pogode duboko u kopneni koridor koji Rusija kontroliše južnije.

foto: Dimitar DILKOFF/AFP/Profimedia

S obzirom na to da američki HIMARS može da putuje do 80 km i da može da pređe i do 120 km, okupirani gradovi Melitopolj i Tokmak su u dometu Ukrajine.

Moskva je zabrinuta i za napredovanje Ukrajine ka Melitopolju. Kijev je i ranije govorio o značaju grada, rekavši da bi njegovo oslobađanje omogućilo Ukrajini da preseče ruske rute za snabdevanje ka Krimu.

Međutim, Valerij Zalužni iz ukrajinskih oružanih snaga, priznao je da njegove trupe nemaju dovoljno opreme za takav napad.

Harkov

Uprkos tome što se nalazi manje od 40 kilometara od granice sa Rusijom, drugi ukrajinski grad po veličini na severoistoku nikada nije pao pod kontrolu Moskve.

Kao i mnoga druga područja, uglavnom je uništen od ruskih pokušaja da ga zauzmu. Grad se tokom zime suočava sa nestankom struje, dok je broj populacije konstantno u padu.

foto: Printscreen Twitter

Vlasti su rekle da nije bilo porasta u broju neprijateljskih snaga, ali da Rusi često granatiraju civilna područja.

Neki zvaničnici u lokalnoj vojsci rekli su da ne bi bili iznenađeni ako bi Rusi lansirali još jedan napad.

Dok nema garancije da bi Rusija mogla da zauzme grad koji nije uspela da osvoji proteklih godinu dana, njegovo osvajanje bi donelo značajnu stratešku prednost.

Ruske snage bi mogle da odvoje grad od Kijeva, što bi moglo da sprči ukrajinske trupe koje se trenutno nalaze južno od Harkova da se povuku ka prestonici.

Kijev

Prestonica Ukrajine je i dalje najveća ruska nagrada.

Prošle godine se zajednička vojna vežba Rusije i Belorusije pretvorila u napredovanje ka Kijevu kada je Moskva iskoristila svoj saveznika kao podlogu za svoju invaziju.

Početkom ove godine postojao je strah od ponavljanja istorije kada su obe zemlje još jednom najavile vežbe - ovog puta u vidu "odbrambenih" vazduhoplovnih vežbi severno od Ukrajine.

foto: AP/Andrew Kravchenko

Belorusija je negirala da planira da se pridruži invaziji, dok je Moskva odbacila navode da je pokušala da je natera na to.

Čini se da se sada i Zapad i Ukrajina slažu da nema obaveštajnih podataka koji sugerišu da bi prestonica mogla biti pod pretnjom sa kojom se suočila prošle godine. Osim toga, Rusija je koristila svoje najbolje obučene snage tokom svog prvog pokušaja, kada je njen cilj bio da sruši ukrajinsku vladu.

"Ne vidimo formirane jurišne grupe sposobne da stignu do Kijeva", rekao je odlazeći ukrajinski ministar odbrane Aleksij Reznikov.

On je dodao da je Kijev u principu nemoguće zauzeti.

"To je veliki grad sa četiri miliona ljudi, spreman da se brani", rekao je on.

Kurir.rs/Telegraf