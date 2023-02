ŽESTOKA RASPRAVA U STUDIJU UŽIVO! Obradović i Spasić sukobili stavove oko AMERIČKOG OBARANJA KINESKOG BALONA: Ko je upravu?

Obaranje kineskog balona kojeg SAD smatraju špijunskim bila je atrakcija za turiste i građane na obali američke savezne države Južne Karoline, na plaži Mirtl Bič.

Američki borbeni avion F-22 oborio je kineski balon koji je nekoliko dana leteo iznad SAD i čije prisustvo predstavlja kako je izjavio je u subotu američki ministar odbrane Lojd Ostin "neprihvatljivo kršenje američkog suvereniteta".

Američki predsednik Džozef Bajden (Jospeh Biden) rekao je u subotu uveče da je još u sredu naložio obaranje balona, ali je Pentagon morao da sačeka najbezbednije mesto za tu operaciju, kod američke obale.

Američke vlasti smatraju da je to kineski špijunski balon, dok su kineske vlasti navele da je to balon za ispitivanje atmosferskih prilika koji je skrenuo sa svoje putanje.

Zoran Spasić, direktor Centra za saradnju sa zemljama Azije, i Darko Obradović, iz Centra za stratešku analizu, gostovali su u Pulsu Srbije gde su se dotakli ovog događaja. Međutim, njihovi stavovi se nisu su bili potpuno drugačiji.

- Balon služi u istraživačke i meteorološke svrhe. Taj balon je 10 dana bio na teritoriji Kanade. Kandske vlasti su zabeležile njegovo prisustvo i rekle da nema ničega spornog. Kada je balon ušao na teritoriju SAD krenula je jedna medijska histerija. Sve posebno razvijene zemlje sveta imaju slične balone, a na osnovu njih dobijamo precizne informacije o vremenskim prilikama. Prema tome, optužite jednu stranu za špijuniranje a pritom ne iznesete tvrdnje za to. Kada je reč o suverinitetu i teritorijalnom integritetu Kina veoma jasno poštuje međunarodno pravo - rekao je Spasić i dodao:

- Ovo je nekim elementima poslužilo za antikinesku histeriju. Da se ovo podigne na jedan visoki politički nivo. Svaka priča o špijuniranju je stvar psihološke prirode. Špijuniranje je asocijacija za nešto loše i onda se podigne taj nivo histerije. Važno je da ne upadnemo u zabludu da nemamo dokaze. Ne možemo da tumačimo da li je balon išao sa leve ili desne strane, to su stvari koje ja ne mogu da proverim. Da je američka strana upotrebila sredstva za elektronska dejstva i prizemljila taj balon i utvrdili da je špijunski onda je to druga priča i ja bi drugačije govorio sa vama. Ovako nema dokaza za to - istakao je Spasić.

- Kinezi su morali da deklarišu balon američkim vlastima i to nisu uradili, tu se priča završava. Nikakvi drugi izgovori ne dolaze u obzir. Sa jedne strane vi ste prikrili balon, sa druge vi njegovu namenu tek sada spominjete i sa treće ti baloni se koriste za špijuniranje. Takođe taj balon je imao neko veslo i ventilator tako da je mogao da se kreće kako on želi, a ne kako ga vetar nosi. To su karakteristike koje su opredelile stranu SAD da ovako snažno protestuju. Cilj ove operacije je bio da se pokaže da super sila ne može da kontroliše jedan balon - rekao je Obradović.

