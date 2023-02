NEMA MI ŽIVOTA BEZ TEBE Evo šta se krije iza prizora koji je potresao svet: Otac je sve vreme tešio ćerku dok je umirala

Mesut Hancer je sve vreme dok su spasioci izvlačili telo držao svoju mrtvu ćerku za ruku i samo ponavljao „neka ti se Bog smiluje. Nemam života bez tebe. U meni nema života, otišao je s tobom!“

Fotografija koja je postala viralna na kojoj se vidi kako otac drži za ruku svoju mrtvu ćerku zakopanu u ruševinama, pokrenula je ljude širom sveta. Još strašnije je to što je otac Mesut Hancer tešio i hrabrio svoju petnaestogodišnju ćerku Irmak dok je umirala, tražeći od nje da se drži i ne gubi nadu jer je pomoć blizu. Koliko je taj otac bio hrabar i kakvu neverovatnu snagu ima da drži ćerku za ruku znajući da joj nema spasa.

Kada je izdahnula, on je i dalje utučen sedeo na ruševinama, ne puštajući mrtvu ćerku iz ruke i ne verujući da je njena ćerka bila tako blizu njega i umrla, a on nije mogao da je spase jer je bila pritisnuta gomilama gvožđa i betona koji je nesrećnik pokušao da ga ukloni golim rukama i na kraju odustao jer je to bilo nemoguće.

foto: Adem ALTAN / AFP / Profimedia

Kada je shvatio da neće moći da je spase, pomirio se sa sudbinom i učinio jedino što mu je preostalo, držao je za ruku ćerku i bio uz nju do poslednjeg daha.

Tokom dana zabeleženo je nekoliko spasavanja dece sa srećnim krajem, ali priča o Mesutu i ​​Irmaku, nažalost, nije imala takav završetak.

Mesut Hancer kao da je otišao sa svojom ćerkom, jer kada je shvatio da je umrla lice mu je bilo bledo i kao da u njemu više nije bilo života, a nije mogao da izgovori ni reč kada su došli novinari i spasilačka ekipa koja je konačno izvukla beživotno telo 15-godišnje devojčice.

Mesut Hancer je sve vreme dok su spasioci izvlačili telo držao svoju mrtvu ćerku za ruku i samo ponavljao „neka ti se Bog smiluje. Nemam života bez tebe. U meni nema života, otišao je s tobom!“

Pustio je ruku svoje ćerke tek kada su spasioci morali da je odnesu nakon što su njeno beživotno telo izvukli iz ruševina. Mnogo strašnih scena stiglo je iz Turske, ali i iz Sirije nakon razornog zemljotresa, ali sigurno će ova fotografija ostati zacementirana u glavi i srcu svakog čoveka.

(Kurir.rs/Večernji list)