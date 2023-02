ČLAN PINK FLOJDA RAZBESNEO GOVOROM U UN: "Nije tačno da je ruska invazija na Ukrajinu bila ničim izazvana, OSUĐUJEM PROVOKATORE"

Suosnivač rok-grupe "Pink Flojd" Rodžer Voters (79), koga je Rusija pozvala da govori pred Savetom bezbednosti UN, osudio je u sredu rusku invaziju, ali i one koji su je "provocirali" čime je izazvao gnev Ukrajine.

"Invazija Ruske Federacije na Ukrajinu bila je nezakonita. Najoštrije je osuđujem", rekao je u govpru video-vezom bivši član "Pink Flojda".

Ali, nastavio je on, "nije tačno da je ruska invazija na Ukrajinu bila ničim izazvana. Tako da ja najoštrije osuđujem i provokatore".

Britanski muzičar koji je poslednjih meseci imao sporan stav o ratu u Ukrajini, pozvao je i na hitan prekid vatre, da se ne bi izgubio "i jedan život Ukrajinaca ili Rusa".

Ironično gvoreći da je Savet bezbednosti "bez uticaja", rekao je da to "možda dobra vest (...), ako mogu da otvorim svoja velika usta bez straha da će mi glava biti otkinuta".

Njegov govor je odmah osudio ukrajinski ambasador.

"Kako je tužno za njegove bivše obožavaoce da ga vide kako prihvata da bude samo 'još jedna cigla u zidu', i to u zidu dezinformacija i ruske propagande", rekao je Sergej Kislica pozivajući se na reči čuvene pesme "Pink Flojda" "Another Brick in the Vall".

"Čudi me što danas u Savetu bezbednsti nije naduvao balon u obliku svinje, kao što čini na mnogim svojim koncertima. Kako bi to bilo ovoga puta, gospodine Voters, svinje s kukastim krstom, srpom i čekićem?", dodao je ambasador, pozvavši muzičara da se drži gitare "umesto predavanja" u UN.

Ilustracija foto: EPA

Zamenik ambasadora SAD u UN, Ričard Mils, rekao je:"Prirodno prepoznajem impresivne akreditive (Rodžera Votersa) kao umetnika, ali njegove kvalifikacije da nam govori kao stručnjaka za kontrolu naoružanja i bezbednosna pitanja u Evropi su manje očigledne".

Rusija je tražila ovaj sastanak Sveta bezbednosti da bi se razgovaralo o naoružanju koje je Zapad isporučio Ukrajini.

Isporukom naoružanja "naši bivši zapadni partneri primoravaju (Ukrajinu) da izdrži što je duže moguće ne razmišljajući o gubicima ukrajinskih oružanih snaga i ostavljajući moral po strani", rekao je ruski ambasador Vasilij Nebenzja.

Pohvalio je gvoor Rodžera Votersa, "jednog od najvažnijih aktivista u savremenom antiratnom pokretu", videvši to kao znak "zabrinutosti međunarodne umetničke inteligencije" zbog pravca u kojem ide svet.

U otvorenom pismu početkom septembra, Rodžer Voters je napisao da Zapad treba da prestane da isporučuje oružje Ukrajini i optužio ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da toleriše "ekstremni nacionalizam", a potom je od njega tražio da prekine "ovaj ubilački rat".

Tada je proglašen "personom non grata" u Krakovu u Poljskoj, a njegovi koncerti su otkazani.

Nasuprot tome, "Pink Flojd" je u znak podrške ukrajinskom narodu aprila prošle godine objavio svoju prvu autorsku pesmu od 1994. godine.

Pre nekoliko dana, Poli Samson koja je jedan od tekstopisaca benda, i partnerka pevača i gitariste Dejvida Gilmora, na Tviteru je nazvala Rodžera Votersa "antisemitom" i "apologetom Putina".

Voters je na Tviteru to "u potpunosti" odbacio, osudivši ih kao "zapaljive i potpuno netačne komentare".

(Kurir.rs/Beta)