Rusija je uspela da prevaziđe najveće ekonomske probleme koji su nastali kao posledica zapadnih sankcija, poručio je danas ruski lider Vladimir Putin.

On je dodao da je zvanična Moskva uspela to da uradi na znatno bolji način, nego što su to očekivali oni koji su inicijalno i doveli do ekonomskih problema. Uprkos svemu, ekonomija Rusije ove godine zabeležiće mali rast, što potvrđuju i iz međunarodnih institucija.

To znači da smo uspeli da se izborimo sa ekonomskim šokovima, zaključio je ruski lider.

Putin je napomenuo i da Rusija nije prva započela ukrajinski sukob i dodao da Moskva, zapravo, pokušava da ga završi.

"Taj rat trajao je osam godina s ciljem istrebljenja ljudi koji su krvno povezani sa Rusijom i ruskom kulturom", rekao je Putin.

"Vojne akcije započeli su ukrajinski nacionalisti i oni koji su ih podržavali 2014. godine, kada je došlo do državnog udara. Nakon toga, usledili su događaji na Krimu i Donbasu. A od 2014. godine, protiv svih dogovora i obaveza, regioni Donbasa praktično su bili pod blokadom. Oni su tada započeli rat, koji je trajao osam godina kako bi se istrebili ljudi koji su tamo živeli", objasnio je još jednom ruski predsednik.

"Koliko je još trebalo da trpimo, u tome je stvar", zaključio je on.

Kurir.rs/RT Balkan