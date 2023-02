ČUDA U TURSKOJ I 200 SATI POSLE ZEMLJOTRESA: Devojku izvukli iz ruševina, spasen i dečak (13), ljudi ne veruju svojim očima! VIDEO

Danas je iz ruševina u turskoj pokrajini Hataj spasena jedna mlada osoba čak 201. sat nakon razornog zemljotresa koji je pogodio Tursku prošlog ponedeljka.

Kako prenose turski mediji, reč je o 26-godišnjoj devojci po imenu Mine Akgul.

Devojku je uočio operater na kopaču, piše Haberler.com.

"Odmah smo alarmirali sve, angažovani su spasilački i pretražni timovi. Bilo je tiho, išli smo korak po korak. Odmah smo je uvili u termalno ćebe i ona je sada u bolnici", naveo je jedan od učesnika operacije spasavanja.

Hatay’da depremin 201. saatinde 26 yaşındaki Mine Akgül enkazdan sağ olarak kurtarıldı. pic.twitter.com/qGA4Kq3FT8 — BPT (@bpthaber) February 14, 2023

Spasioci su juče takođe, više od nedelju dana nakon razornog zemljotresa, izvukli živog 13-godišnjaka iz ruševina zgrade u Hataju.

Snimak je objavljen na mrežama, a na njemu se mogu videti spasioci koji u neverici aplaudiraju nakon što je dečak uspešno izvučen iz ruševina.

Broj žrtava u Turskoj sada premašuje 31.643 poginulih u potresu 1939. godine, saopštila je juče Uprava za katastrofe i hitne slučajeve, što ga čini najgorim potresom u modernoj istoriji Turske, prenosi Index.hr.

Ukupan broj poginulih u Siriji, zemlji razorenoj građanskim ratom, dostigao je 5.714, uključujući i one koji su poginuli u pobunjeničkoj enklavi i one u područjima pod kontrolom vlade. To je šesta najsmrtonosnija prirodna katastrofa u ovom veku, iza zemljotresa 2005. koji je ubio najmanje 73.000 ljudi u Pakistanu.

Desetine stanovnika i pripadnika preopterećenih hitnih službi koji su razgovarali s Reutersom žalili su se na manjak vode, hrane, lekova, vreća za mrtve i dizalica u zoni katastrofe u prvim danima nakon potresa, a mnogi su kritikovali spor odgovor turske Uprave za katastrofe i hitne slučajeve (AFAD).

(Kurir.rs/Index.hr/Haberler)