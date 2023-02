"AMERIKA '94. NAPRAVILA KOBNU GREŠKU KOJA JE UKRAJINU OSTAVILA NA CEDILU" Šormaz: Rusija je agresor, osuđeni su na poraz u ratu

Da li pomoć NATO članica Ukrajini produbljuje sukob i kada i kako će se završiti rat? Prognoze svetskih analitičara prilično su mračne. Kažu - rat će biti skup, koštaće mnogo života i verovatno će trajati najmanje nekoliko godina.

Pitanje koje se nameće, a koje bi možda moglo biti i ključno jeste koliko dugo ukrajinski saveznici mogu da nastave da doniraju oružje Kijevu? Da li će to pitanje i odrediti kraj rata?

Na ovu temu govorili su u jutarnjem programu Kurir televizije Dragan Šormaz, predsednik evroatlantskog saveta Srbije i Emil Zoronjić, predsednik Upravnog odbora Omladinske mreže Srbije.

- Naravno da će isporuka oružja odrediti ishod rata. Ne može neko da optužuje nekoga što u skladu sa UN pomaže članici UN. Rusija je agresor. Predsednik Rusije je Vladimir Putin, tako da je on agresor - konstatovao je Šormaz i istakao da je 1994. godine Amerika napravila grešku koja je bitno uticala na trentutnu situaciju u Ukrajini.

- Te 1994. Rusija je bila garant suvereniteta Ukrajine , tako što je potpisan sporazum da Ukrajina isporuči svo nuklearno naoružanje Rusiji i to na nagovor SAD. Pokazalo se da je to bila greška SAD. Nisu ni oni nepogrešivi. Da se to nije desilo, Ukrajina bi bila treća nuklearna sila sveta. Rusija je kao garant suvereniteta upala u zemlju kojoj taj suverenitet garantuje. Licemerno je reći da isporuka oružja ne produžava rat. Naravno da produžava. Treba li Ukrajina da klekne? Ona ima pravo da se brani i isporuka oružja nije u cilju produžavanja rata nego da bi se dala šansa Ukrajini da pobedi - rekao je Šormaz i dodao:

- Čudno mi je da je veliki deo javnosti naseo na rusku propagandu i da podržava agresora. Uveren sam da će Ukrajina na kraju pobediti, jer agresor u poslednjih 200 godina nikada nije dobio rat, ako ga nije dobio u prvim danima borbe. Što je rat duže trajao to su veće šanse zemlje koje se brane da ga dobiju.

Zoronjić je ocenio da su neosnovane procene da će Amerika iscrpeti svoje vojne resurse zbog snabdevanja Ukrajne vojnom pomoći.

- Meni je neverovatno da Amerika nema zalihe da ratuje, kao ni Rusija ili Kina i da ne mogu da snabdevaju drugu državu dve, tri ili četiri godine. Pomoć može da izostane samo ukoliko Amerika ne želi više da pomaže Ukrajini. Rat jeste skup, ali zaboravlja se osnovni smisao svega, a to je da tzv. kolektivni zapad pomaže Ukrajini se odbrani, a preko toga brani i sebe - rekao je Zoronjić i dodao:

- Mislim da će NATO svakako pomagati Ukrajini u budućnosti. Više puta smo slušali da će se to obustaviti, ali kada dođe do glasanja za nastavak isporuke oružja, odluka je jednoglasna. Zapad je postao kolektivan napadom Rusije na Ukrajinu. Dokle god Rusija troši resurse na Ukrajinu to će ojačavati pojedinačne NATO zemlje poput Poljske. Poljska izlazi kao jaka zemlja iz svega ovoga. Vidimo isporuku oružja u Ukrajinu, ali ne vidimo šta se šalje u Poljsku: da je Južna Koreja, Amerika i Nemačka intenzivno naoružavaju i da će ona postati možda druga ili treća NATO sila.

