KAD SE ŽIVOT POBEDNIKA PRETVORI U NOĆNU MORU: Sva prokletstva britanske lutrije! Od sirotinje do bogataša i nazad!

Svake nedelje oko 45 miliona Britanaca uplati srećku, a oko 70 odsto punoletnih Ostrvljana redovno okušava sreću. Ove godine su već zabeležena četiri lutrijska multimilionera. Dobitak na lutriji izgleda kao jedna od najboljih stvari koja može da se dogodi. Priče ljudi koji su osvojili džekpot pokazuju da je često suprotno. Mnogima su se njihovi snovi nakon dobitka na lutriji pretvorili u noćnu moru, zbog čega pričaju o „prokletstvu lutrije” na Ostrvu.

Mnogi Britanci koji su dobili na lutriji takođe su mislili da će novcem moći da reše najveće probleme u životu. Međutim, kada su izvučeni njihovi srećni brojevi, životi mnogih ljudi su se potpuno okrenuli naglavačke, ali ne uvek na pozitivan način.

Britanski tabloidi često objavljuju imena dobitnika i intervjue sa njima o njihovim planovima sa novostečenim bogatstvom. I dok nekima iznenadni usponi na računu zapravo donose olakšanje i omogućavaju luksuzniji život, za neke se ispostavi da je to preveliki teret i ponekad završe bez ičega.

Lee Ryan tells his riches-to-rags story of how he spent all of his £6.5 million lottery win http://t.co/NxYr4dzBZl pic.twitter.com/UHbF4rmTuM — AOL Money (@MoneyAOL) November 12, 2014

Li Rajan je bio među prvim dobitnicima Britanske nacionalne lutrije, osvojivši 7,3 miliona evra 1994. godine. Novac je potrošio na luksuzne automobile, helikopter, vilu vrednu 2,25 miliona evra i mnoge propale investicije. Ali ni novac ga nije spasio, jer je godinu dana kasnije završio u zatvoru zbog prodaje ukradenih automobila, što je radio i pre nego što je postao milioner, a zbog čega je bio u pritvoru već 1986. godine. rečenicu, molio se svake noći da bi se obogatio.

„Zatvorenik sa kojim sam delio ćeliju me je upozorio da pazim šta želim“, rekao je pre mnogo godina, citirao je The Sun. Novac je bio prokletstvo“, rekao je on i dodao da je bio srećniji kada je bio bez para.

Po izlasku iz zatvora uložio je milione u sumnjive poslove, u međuvremenu je raskinuo sa partnerkom i upoznao novu devojku, kojom se oženio. Kada je skoro sav svoj novac protraćio u propalim investicijama, preselili su se u njen rodni Kirgistan. Pokušao je i tamo da otvori posao, ali sve je propalo, pa tako i njihov brak. Tako se Li vratio u London 2010. godine, gde je živeo kao beskućnik i dve godine spavao u parkovima. Sada radi kao snimatelj i živi u iznajmljenom stanu.

Margaret Loughrey Wiki - Margaret Loughrey Biography Margaret Loughrey, who earned £ 27 million (€ 31 million) in 2013, was discovered dead at her home in Strabane, Co Tyrone, on Thursday, in what police describe as a "death sudden ".https://t.co/46uEwek7jc pic.twitter.com/DsoipqovpM — WikiBious (@WikiBious) September 2, 2021

Margaret Lofri, iz Strabanea, Severna Irska, jedna je od onih koji su osetili da se njena sreća na lutriji pretvorila u noćnu moru. U novembru 2013. dostigao je skoro 32 miliona evra. Lutriju je kupila na putu od biroa za zaposlenje. Pre nego što je postala multimilionerka, bila je razvedena, živela je u maloj kući i živela sa samo 83 evra nedeljno. Kada je shvatila da su njeni brojevi izvučeni, prvo je pozvala svog brata Pola, koji je odmah izrazio zabrinutost da se ovo neće dobro završiti.

"Bili smo veoma bliski dok novac nije došao", rekao je on za irski Sandej Miror.

Nekoliko nedelja nakon pobede, pritisci njenog iznenadnog bogatstva postali su preveliki za nju. Ubrzo je prekinula kontakt sa porodicom, ali je pre toga svakom članu porodice i nekima od svojih najbližih dala po milion evra.

"Više nas nije želela u svom životu, ali nam je i dalje davala novac. To nema smisla, zar ne? Ali ona se trudila da sve bude u redu", rekao je on.

Nekoliko meseci kasnije, nakratko je primljena na psihijatrijsko odeljenje, a 2015. joj je naloženo 150 sati društveno korisnog rada zbog pijanog napada na taksistu. Ona je kasnije morala da isplati 35.000 evra odštete svom bivšem radniku, jer ga je bez osnova otpustila i istovremeno vređala njegovu katoličku veru.

Ona je 2019. godine u jednom od intervjua rekla da je „išla u pakao i nazad” zbog dobitka na lutriji.

"Novac mi nije doneo ništa osim tuge. Uništio mi je život", rekla je tada. Novac nije zadržala samo za sebe, već je njime pomagala lokalnoj zajednici – između ostalog, pokrila je troškove mnogih sahrana i platila skupe operacije bolesnoj deci.

U septembru 2021. pronađena je mrtva u svojoj kući, imala je samo 56 godina. Pre toga je za medije podelila da joj je od 32 miliona evra ostalo samo oko šest miliona, većinu novca je podelila, a više puta je bila i meta krađe. Njen brat se seća da su ga ljudi jednom pitali: "Sigurno je dobro dobiti toliki novac?"

Ali iskustvo njegove sestre ga je naučilo: „Pazi šta želiš, jer je to skoro uništilo našu porodicu, ne samo Margaret.“ On smatra da dobitke na lutriji treba ograničiti. "Mora da postoji kapa. Obični ljudi koji rade u fabrikama ili kol centrima poput mene ne prolaze sa tolikim parama", uveren je on.

Kolin Vir i njegova supruga Kristin Vir zaradili su neverovatnih 181 milion evra 2011. godine. Donirali su mnogo novca u razne svrhe. Kolin je takođe uložio nešto novca u svoj omiljeni fudbalski klub Patrick Thistle, kao i kupovinu nekoliko automobila i nekretnina.

Par je takođe podelio deo svog bogatstva svojim prijateljima i humanitarnim organizacijama. Ali očigledno njihov brak nije mogao da izdrži pritisak, pošto su raskinuli 2019. nakon 38 godina braka. Krajem iste godine, Kolin je umro od sepse. Za samo osam godina uspeo je da potroši skoro 45 miliona evra, što znači da je u proseku trošio oko 100.000 evra nedeljno.

Adrijan i Džilijan Bejford iz Safolka bili su u braku osam godina kada su 2012. zaradili ogromnih 166 miliona evra. Raskinuli su samo 15 meseci kasnije, a par je delimično okrivio stres zbog svog ogromnog bogatstva. Ali čak ni u vezama koje su usledile, nisu uvek nalazile sreću. Nakon razvoda, Adrijan je upoznao i verio se za 16 godina mlađu Samantu, ali ga je ona napustila nakon tri godine. On je sam za to okrivio preveliko interesovanje medija za njihove živote. Kasnije je pronašao ljubav u konobarici Lizi, ali ona ga je napustila kada je otkrila da je bivšoj simpatiji slao golicave poruke.

Mesec dana nakon raskida sa Adrijanom, Džilijan je započela vezu sa prodavcem automobila Alanom, sa kojim su prekinuli vezu posle tri godine. Ona je 2020. godine osuđena za napad na bivšeg ljubavnika Gevina tokom njihove višemesečne veze, koja je okončana 2017. Tokom suđenja, međutim, postalo je javno da je i sama više puta bila meta onlajn uznemiravanja i lažnih optužbi, kao i anonimna prijava socijalnom radu, za šta je sumnjala Gavina. Ona se 2018. udala za Brajana Dinsa, koji je ranije bio osuđen za prevaru. Par je dobio ćerku 2021. Ova 49-godišnjakinja već ima dvoje dece iz prvog braka sa Adrijanom.

I sami kažu da nije sve tako mračno i da je novac doneo i dobre strane. Ono što Džilijan najviše voli je to što sada može lako da priušti stvari, dok su ona i njen bivši muž jedva imali seks iz meseca u mesec. Ali žali što su se ona i Adrijan javno eksponirali. Zbog toga savetuje svim novim loto milionerima da budu oprezni. "To će promeniti njihove živote i to ne uvek na bolje. Saznaće ko su im prijatelji. To je pravo otvaranje za oči", rekla je ona za The Scottish Sun.

Džejn Park je jedna od najmlađih britanskih dobitnica na lutriji, koja je 2013. postala milionerka na lotu sa samo 17 godina. Deset godina nakon što je osvojila preko milion evra, Džejn kaže da joj je život bio mnogo lakši pre nego što je osvojila veliku nagradu. „Ponekad se osećam kao da mi je dobitak na lutriji uništio život. Mislila sam da će mi život učiniti 10 puta boljim, ali sada je 10 puta gori“, rekla je ona u jednom od intervjua.

Između ostalog, ona ima problema da nađe odgovarajućeg partnera, jer ne zna šta su njihove prave namere i da li je neko sa njom zato što mu je stalo do nje ili mu je stalo samo do njenog bankovnog računa. U jednom trenutku je čak rekla da je spremna da svom budućem dečku prebaci 67.000 evra džeparca godišnje, kako bi on tim novcem platio njihove izlaske. Ovo bi takođe učinilo stvari jasnijim, pomislila je.

Džejson i Viktorija Džons bili su u braku 12 meseci kada su osvojili skoro 2,6 miliona evra na lutriji 2004. Ali 12 godina kasnije, 2016, njihov brak je takođe prekinut. Bogatstvo im je, kako kažu, uništilo živote, iako su sebi mogli priuštiti luksuznu kuću, sportski automobil i nekoliko nekretnina.

"Ovo je bez ikakve sumnje jedna od najgorih stvari koja mi se ikada dogodila. Stavlja ogroman stres na moj život i 12 godina kasnije još uvek sam prepoznat kao dobitnik na lutriji i to je užasno. vaš život. Ljudi se prema vama ponašaju drugačije - jednostavno je to nije dobra stvar", otvorila je tada Viktorija.

Rodžer i Lora Grifits su 2005. dobili na lutriji. Kada su na račun dobili dobra dva miliona evra, napustili su posao – on je bio zaposlen u IT-u, ona je bila nastavnica u školi. Kupili su luksuznu preuređenu štalu u Severnom Jorkširu za skoro 900.000 evra, a Rodžer je ispunio mladalački san snimivši album sa svojim bendom iz studentskih godina. Međutim, uprkos pokušajima da mudro ulože ostatak novca, kolaps tržišta nekretnina doveo je do pada vrednosti njihove imovine. Po svemu sudeći, pritisak nije izdržao ni njihov brak, koji su se razveli 2013. godine, a bogatstvo im je isparilo.

