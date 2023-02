PROCURIO DOKUMENT IZ KREMLJA: Otkriven konačni Putinov plan za Belorusiju, evo kada će se PRIPOJITI RUSIJI

Grupa novinara iz celog sveta dobila je uvid u interni dokument ruskih vlasti pod nazivom „Strateški ciljevi Ruske Federacije u pravcu Belorusije“, prema kojem Kremlj planira da preuzme punu kontrolu nad politikom, ekonomijom i vojnim potencijalom Belorusije, prenosi Meduza, pozivajući se na Dosije centar.

Prema ovom izvoru, Kremlj planira da potpuno preuzme Belorusiju do kraja decenije. Prema istom izvoru, u izradi plana učestvovali su glavni štab vojske, agencija FSB (ranije KGB), GRU, strana vojnoobaveštajna agencija i predsednička administracija na čelu sa Vladimirom Putinom.

foto: AP Dmitry Astakhov

To nije novi plan. Prema dokumentu, strategija je izrađena 2021. godine. Napisana je na samo 17 stranica, a politički, odbrambeni, trgovinski i društveni ciljevi ruskih vlasti u Belorusiji podeljeni su na kratkoročne (do 2022.), srednjoročne (do 2025.) i dugoročne (2030.) planove.

Ruske vlasti očekuju da do 2030. godine prilagode belorusko zakonodavstvo ruskom, preuzmu kontrolu nad spoljnom politikom zemlje i njome upravljaju u interesu Ruske Federacije.

Prema pomenutom dokumentu, Rusija treba da poveća svoje vojno prisustvo u zemlji, broj ruskih medija i ostvari prevlast ruskog jezika nad beloruskim. Pojednostavila bi se i procedura izdavanja ruskih pasoša građanima Belorusije, čime bi se „stvorio sloj Rusa zainteresovanih za integraciju“, prenosi Meduza sadržaj dokumenta.

Ruske vlasti očekuju da šire svoj uticaj kroz nauku i obrazovanje, a u tu svrhu bi, navodi se, otvorile ispitne punktove širom zemlje i osnovale nekoliko centara nauke i kulture u Mogilevu, Grodnu i Vitebsku.

foto: EPA / SERGEY GUNEEV / SPUTNIK / KREMLIN

Belorusija je praktično odavno ruski satelit, a tamošnji diktator Aleksandar Lukašenko o svemu konsultuje „šefa” Putina. Meduza podseća da su Rusija i Belorusija još 1999. godine potpisale sporazum o saveznoj državi i da su se pregovori otegli 20 godina. Još 2019. godine objavljeno je da su zemlje uspele da se dogovore oko 28 sindikalnih programa vezanih za ekonomska pitanja poput usklađivanja monetarne politike i poreskog zakonodavstva.

U novom internom dokumentu o kojem piše Meduza, navodi se da su u razvoju plana učestvovali Glavni štab Oružanih snaga Ruske Federacije, radnici GRU-a, SVR-a, FSB-a i odeljenja predsedničke administracije - predsedničkog odeljenja za pograničnu saradnju koji vodi Aleksej Filatov. Dosije Centar piše kako je Filatov zastupao interese Kremlja u Južnoj Osetiji i Abhaziji, a takođe je nadgledao humanitarnu i političku interakciju sa samoproglašenim Narodnim Republikama Donjeck i Lugansk, prenosi "Jutarnji list".

foto: EPA / RAMIL SITDIKOV / SPUTNIK/ KREMLIN

Meduza piše da su novinari dokument pokazali spoljnim stručnjacima, koji su potvrdili da izgleda verodostojno i da ga treba shvatiti ozbiljno. Ovo mišljenje, istakla je Meduza, izneo je i ambasador SAD u Organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) Majkl Karpenter: „Ciljevi Rusije u odnosu na Belorusiju su isti kao i u odnosu na Ukrajinu, samo u slučaju Belorusije Rusija se oslanja na prinudu, a ne na rat“.

(Kurir.rs/Jutarnji.hr/Meduza)