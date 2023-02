"MI ĆEMO NASTAVITI RAT, A VI DRŽITE MIROVNE KONFERENCIJE" Sagovornici Kurira složni: Odnosi Amerike i Rusije nikad nisu bili gori

Rusija je suspendovala učešće u novom sporazumu o smanjenju strateškog naoružanja, novom START-u, kao odgovor na antirusku politiku Vašingtona, izjavio je juče predsednik Rusije Vladimir Putin.

Ovo je inače bio jedan od poslednjih sporazuma Rusije I SAD-a o korišćenju nuklearnog naoružanja.

Aleksandar Đokić, politikolog i Milovan Božinović, bivši diplomata, gosti su koji su razgovarali o ovom sporazumu i mogućnostima završetka krvavog sukoba u Ukrajini.

Đokić je razgovor započeo osvrnuvši se na politiku Amerike od Donalda Trampa i kroz epohu saradnje Rusije i Amerike.

- Sve je iluzorno. Vrlo je jasno da je posle ovog rata ta saradnja gotova i nemoguće da oni povrate partnerske odnose. Sve vreme se priča o tome da Rusija nema ekonomski i politički uticaj, ali ima taj nuklearni uticaj koji svaki svetski lider mora da uvaži - kaže Đokić.

Kako je svet opasnije mesto - prema oceni Stoltenberga, nakon odluke Rusije i Putinovog jučerašnjeg govora, Božinović se pridružio razgovoru, složivši se se sa tom ocenom.

- Ovo je ozbiljno i zabrinjavajuće, ali neće suštinski promeniti stvari na mestu gde bukti konflikt. Sporazum je značajan jer je ograničio broj nuklearnih glava, ali je shvaćen kao poslednji i krupni prelazak iz hladnog rata u dalje pogoršanje odnosa između dve super sile, uticajem na nastavak ovog rata. On neće suštinski dati Rusiji mogućnost da svoje glave poveća za, recimo, pet stotina. Putin kaže da su Amerikanci tražili da kontrolišu njihova postrojenja na način da nema reciprociteta, a Amerikanci ne daju Rusima da to isto rade u Americi. Amerika se ne žuri da da Rusiji isto ono što ona traži. To je loš znak za svet. Međutim ne vidim da je to neka svetska drama još uvek - rekao je.

Voditeljku jutarnjeg programa Olju Lazarević zanimalo je šta je cilj politike Rusije.

- Mi smo jedan korak dalje od mirovne inicijative izuzev najave Kine. Mnogi ulažu u tu najavu, da će Kina, svojim autoritetom, naći rešenje za obe strane. Ovo je simbolična Putinova odluka - "Mi ćemo nastaviti rat" - dodao je Božinović.

Rusija će izaći sa određenim zahtevima, i zacrtala je svoje sfere interesa, kaže Đokić, izjašnjavajući se o nacionalnim interesima Ukrajine.

- Ukrajina može da se udalji od Rusije. Ako Rusija kaže da ima sfere interesa u okviru Ukrajine, a da Zapad želi da oslabi Rusiju strateški, Rusija je ulaskom u ovaj rat sama sebe strateški oslabila. Ona je imala više uticaja pre rata i bila je privlačnija za saradnju. Jermenija, čak, pokušava da nađe partnere na Zapadu, uhvaćena između tih, ne baš, prijateljskih sila - rekao je Đokić.

- Na Minhenskoj konferenciji imali ste jednu euforiju istomišljenika, što je suprotno duhu te konferencije, oni su srećni i bezbedni jer je Amerika rekla da ona sve vodi. To je, u suštini, jedan degradacija međunarodnih odnosa. Nesumnjivo da je Rusija pogrešila kada je ušla u rat i anektirala ove četiri oblasti. Zbog toga su kompromisi sada teški za postići. Ako pogledamo ova dva govora, oni, istovremeno, govore o ratnoj propagandi, a ono što je antipatično kod Putina, izrastao je iz tradicije centralnih komiteta, i to kako je on govorio, nosilo je uspomene na ta vremena - uporedivši Bajdenov govor:

- Imate lokalni engleski i engleski, e ovo, kako je Bajden govorio to je bio teksaški engleski, da ne kažem, kaubojski. Nema mirovne konferencije. Sada imate militarizaciju svesti. I obični građani pričaju o tenkovima, kalibrima... To je urušavanje doživljaja situacije, da se ona ne da ispraviti kroz mirovne sporazume. Svet će živeti u drugačijem ambijentu koji će sav biti pun pretnji. Videćemo sve. Zapadnoj Evropi ovo nije trebalo! - mišljenja je Božinović.

Đokić smatra da je NATO osnažen u potpunosti.

- Kao za vreme Hladnog rata prisustvo NATO osovine će biti povećano. Agresivna ekspanzijalistička ideologija, ne dozvoljava da se nađe neki kompromis, neki fundamentalni dogovor. Mogla je da se nađe neka strateška ravnoteža. Različiti su ti politički i ekonomski sistemi. Rusija je prestala da bude pretnja i Zapadnoj Evropi - ispričao je Đokić, koji smatra da se posle rata u Ukrajini, Zapadna Evropa osetila ugroženom, a kao za vreme hladnog rata, okrenula se SAD za zaštitu.

- Očigledno da sve ide u korist SAD, a tu je i Kina - dodao je.

- Ni Kina, ni Indija, ni Turska, ni južna Afrika ne žele na stranu Amerike. Globalno, NATO je pod većom sumnjom nego što je ikad bio. Kina bi možda sačekala još malo sa svojom inicijativom, jer takva inicijativa uvek traži partnere - nadovezao se Božinović.

