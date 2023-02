GODINA PAKLA ZA UKRAJINU: Da li će ih biti još? Šta predstoji svetu?

Pre godinu dana, oko pet sati ujutru otpočela je ruska invazija na Ukrajinu. Sirene za vazdušnu opasnost začule su se u Kijevu, a zatim kroz celu zemlju. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski obratio se oko sedam ujutru i govorio je svega 67 sekundi. Poručio je kratko: "Pružaćemo otpor. Branićemo se do pobede".

Uprkos prognozama da će Rusija za dva do tri dana ili za dve do tri nedelje, svoje, kako su je nazvali, specijalne vojne operacije, ispuniti proklamovane ciljeve - denacifikaciju i demilitarizaciju Ukrajine, to se nije desilo.

Zelenski je i danas poručio da ukrajinski narod neće odustati, ali je naglasio i da do sada nisu pobeđeni. Rekao je: "Pobedićemo sve pretnje, granatiranja, bombe, rakete, kamikaze dronove. Jači smo od svega ovoga. Bila je to godina izdržaljviosti, godina hrabrosti, godina boli, nade, istrajnosti, zajedništva, žestoka godina nepobedivosti. Glavni zaključak je da smo preživeli. Nismo bili poraženi i učinićemo sve da ove godine pobedimo", rekao je Zelenski. Tog 24. februara prošle godine obratio se i Vladimir Putin, govorio je 55 minuta, izneo je svoje razloge za napad i zaključio rečima: Odgovornost za moguće krvoproliće, biće u celini i potpuno na savesti vladajućeg režima na teritoriji Ukrajine. Ko je za krvoproliće odgovoran i danas se spori, ali je rat nesumnjivo najviše pogodio žrtve i njihove porodice. Posledice je, međutim, osetio čitav svet, a ono što predstoji ne zna niko. O ratu u Ukrajini za Usijanje govore: Jasmina Andrić - Istraživački centar za odbranu i bezbednost Draško Aćimović - ekonomista i diplomata Božidar Forca - general u penziji Duško Lopandić - nekadašnji diplomata, stručnjak za međunarodne odnose i profesor evropskog prava