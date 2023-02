"ZAVRŠILI SMO PRVI KRUG PAKLA, A SADA SLEDI DRUGI!" Stručnjaci upozorili za GODIŠNJICU RATA: Uključuje se novo naoružanje!

Pre godinu dana, oko pet sati ujutru otpočela je ruska invazija na Ukrajinu. Sirene za vazdušnu opasnost začule su se u Kijevu, a zatim kroz celu zemlju.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski obratio se oko sedam ujutru i govorio je svega 67 sekundi. Poručio je kratko: "Pružaćemo otpor. Branićemo se do pobede".

S druge strane, tog 24. februara prošle godine obratio se i Vladimir Putin, govorio je 55 minuta, izneo je svoje razloge za napad.

foto: AP

Uprkos prognozama da će Rusija za dva do tri dana ili za dve do tri nedelje, svoje, kako su je nazvali, specijalne vojne operacije, ispuniti proklamovane ciljeve - denacifikaciju i demilitarizaciju Ukrajine, to se nije desilo.

Ko je odgovoran za krvoproliće i danas se spori, ali je rat nesumnjivo najviše pogodio žrtve, njihove porodice. Posledice je, međutim, osetio čitav svet, a ono što predstoji ne zna niko.

O ratu u Ukrajini za Usijanje su govorili Jasmina Andrić, iz Istraživačkog centar za odbranu i bezbednost i Draško Aćimović, ekonomista i diplomata.

S obzirom na to da je Aćimović duži vremenski period živeo u Ukrajini, on se osvrnuo na izgled sukoba, pa je spomenuo neprijatne scene u smislu navijanja za određenu stranu, dok u zemlji ljudi ginu.

- Taj sukob sam lično doživeo jer sam vodio veliku firmu u Ukrajini, gotovo smo u svakom gradu, selu imali filijalu. Mnogi moji ljudi su tamo nastradali tokom agresije. Svi koji su mislili da će sukob trajati kratko, to su ljudi koji nemaju nikakvu orijentaciju šta se na tim teritorijama dešava. Nakon samo nekoliko sati od početka sukoba, pojavljivala se neka navijačka politika. Stvarale su se veoma neprijatne scene, da se navija ili podržava neka zemlja dok ljudi ginu - započeo je Aćimović, pa je rekao da je ovom godinom završen prvi krug pakla:

00:46 Aćimović: Završen je prvi krug pakla u ratu, SADA SE UKLJUČUJE NOVO NAORUŽANJE!

- Ovom godišnjicom smo završavili prvi krug pakla, a ulazimo u drugi. Ukrajinski narod je karakterističan po tome da ne traži milost, ali vam je neće ni dati. S jedne strane Rusija je koristila svoje staro naoružanje koje je uništila na teritoriji Ukrajine. S druge strane, Ukrajine je takođe koristila staro Sovjetsko naoružanje do skoro, a sve to naoružanje se utiliziralo kroz rat unutar Ukrajine. Sada se ulazi u novu fazu u kojoj svi uključuju novo naoružanje i zato kažem da je prvi krug pakla završen.

Nakon toga, Andrić je rekla da možemo očekivati novu fazu naoružanja, mada je takođe spomenula da Zapad često "zateže" to pitanje.

- Živimo u eri hipersoničnog, laserski navođenog naoružanja. Doduše, imamo klasične rovovske, tenkovske bitke sa zastarelim naoružanjem. Dakle, dosad je bila reč o uništavanju starog naoružanja. Dosta naoružanja koje je Ukrajina dobijala od Amerike bilo je zastarelo. Možemo da očekujemo neku novu fazu naoružanja, ali svedoci smo da Zapad prilično zateže to pitanje. Ključno pitanje je šta je zapravo strateški cilj Rusije. Da li je to osvajanje teritorije, sprečavanje izvoza određenih prozivoda ili nešto treće. Mi ne znamo njihov cilj, tu mnogi analitičari greše, jer je to kamen spoticanja - rekla je Andrić.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs